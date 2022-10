О деньгах сэкономленных и заработанных

Последнее обновление: 21.10.2022 00:54

Сложно установить, кто первым произнёс крылатую фразу об эквивалентности сэкономленных и заработанных денег. Иногда её авторство приписывают Генри Форду, хотя он-то как раз считал иначе:

— Old men are always advising young men to save money. That is bad advice. Don't save every nickel. Invest in yourself. I never saved a dollar until I was forty years old.

— Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это дурной совет. Не экономьте по мелочи. Вкладывайте в себя. Я не отложил и доллара, пока мне не стукнуло сорок.

Жаль, но фордами рождаются далеко не все (фактически — лишь те, чей отец носит фамилию Форд), а вопрос экономии денег стоит перед современным обществом непреходящего кризиса особенно остро.

Этот сайт поможет сэкономить на покупках в интернете и при желании немного подзаработать, но Генри Форда из вас не сделает — и не надейтесь!

Популярные записи в блоге

Все записи в блоге

Популярные смартфоны

Смартфоны и цены

Популярные промокоды

Все промокоды