О деньгах сэкономленных и заработанных
Последнее обновление:
21.10.2022 00:54
Сложно установить, кто первым произнёс крылатую фразу об эквивалентности сэкономленных и заработанных денег. Иногда её авторство приписывают Генри Форду, хотя он-то как раз считал иначе:
— Old men are always advising young men to save money. That is bad advice. Don't save every nickel. Invest in yourself. I never saved a dollar until I was forty years old.
— Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это дурной совет. Не экономьте по мелочи. Вкладывайте в себя. Я не отложил и доллара, пока мне не стукнуло сорок.
Жаль, но фордами рождаются далеко не все (фактически — лишь те, чей отец носит фамилию Форд), а вопрос экономии денег стоит перед современным обществом непреходящего кризиса особенно остро.
Этот сайт поможет сэкономить на покупках в интернете и при желании немного подзаработать, но Генри Форда из вас не сделает — и не надейтесь!
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