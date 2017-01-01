О деньгах сэкономленных и заработанных

Последнее обновление:

Сложно установить, кто первым произнёс крылатую фразу об эквивалентности сэкономленных и заработанных денег. Иногда её авторство приписывают Генри Форду, хотя он-то как раз считал иначе:

— Old men are always advising young men to save money. That is bad advice. Don't save every nickel. Invest in yourself. I never saved a dollar until I was forty years old.

— Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это дурной совет. Не экономьте по мелочи. Вкладывайте в себя. Я не отложил и доллара, пока мне не стукнуло сорок.

Жаль, но фордами рождаются далеко не все (фактически — лишь те, чей отец носит фамилию Форд), а вопрос экономии денег стоит перед современным обществом непреходящего кризиса особенно остро.

Этот сайт поможет сэкономить на покупках в интернете и при желании немного подзаработать, но Генри Форда из вас не сделает — и не надейтесь!

Популярные записи в блоге

  1. 11.11 на AliExpress — самая длинная распродажа 2022 года
  2. У AliExpress новый дизайн сайта, но многие хотят вернуть старый
  3. Курс доллара на AliExpress — курс рубля сегодня
  4. Таможенная пошлина на посылки в 2022 году: расчёт, оплата, таможенный калькулятор
  5. Как купить смартфон на AliExpress — подробная инструкция для начинающих
  6. Как связаться с живым оператором в чате поддержки AliExpress вместо робота Евы?
  7. Когда будет следующая распродажа на AliExpress?
  8. Mystery Box на AliExpress — «лохотрон» или рог изобилия?
  9. Монеты AliExpress: как заработать и как потратить
  10. Оплата QIWI на AliExpress в долларах: ниже курс, больше выгода

Все записи в блоге

Популярные смартфоны

  1. POCO M5s
  2. POCO M5
  3. POCO X4 GT
  4. Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  5. OnePlus 10 Pro
  6. Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G
  7. Xiaomi 12 Pro
  8. Xiaomi 12X
  9. Realme GT Neo 3
  10. Xiaomi Redmi Note 11

Смартфоны и цены

Популярные промокоды

  1. Промокоды и купоны AliExpress: активные, рабочие, свежие
  2. Промокоды Яндекс.Маркета: активные, рабочие, свежие
  3. Бонусы АЗС «Газпромнефть» с промокодом и без: как получить и как потратить
  4. Купон Черехапа — страховой полис на Cherehapa со скидкой
  5. Промокод Burger King при регистрации в приложении
  6. Промокоды и купоны KFC — скидка на баскеты, боксмастеры, бургеры, твистеры, картошку и кофе
  7. Промокод iRecommend (SXF6REWV) — 50 рублей при регистрации
  8. Промокод Яндекс Go Такси — как получить скидку на поездки
  9. Промокод Точка Банка — бесплатное обслуживание на полгода
  10. Промокод такси DiDi — скидка до 50%

Все промокоды