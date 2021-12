Промокоды и купоны AliExpress: активные, рабочие, свежие

Последнее обновление: 24.12.2021 19:54

Когда-то давным-давно никаких промокодов на AliExpress не было, люди добывали огонь трением, молились своим языческим богам, твитили рунами, а скидку на AliExpress получали исключительно по купонам. И вот одним прекрасным утром Джек Ма проснулся в особенно добром настроении, без приключений добрался до офиса и невзначай бросил на планёрке: «А не забацать ли нам, товарищи, промокоды?» И были забацаны промокоды. Нет, мы не утверждаем, что всё случилось именно так, но как-то же оно случилось…

Промокоды AliExpress на декабрь 2021 года

Ниже приведены рабочие промокоды AliExpress на декабрь 2021 года, а также ссылки на страницы, содержащие красные купоны. Активные промокоды и купоны обозначены жёлтым фоном, неактивные — серым.

24.12 Постоянные акции со скидками и купонами AliExpress

Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на телефоны.

Для получения купонов AliExpress на сумму 600 ₽ введите код приглашения INFOU2KY , перейдя по ссылке, или создайте новую учётную запись, перейдя по ссылке. Только один раз на аккаунт!

введите код приглашения , перейдя по ссылке, или создайте новую учётную запись, перейдя по ссылке. Только один раз на аккаунт! 100 монет в день стабильно выпадает в испанской рулетке. Монеты дают дополнительную скидку 2–10% на многие товары.

скидку 2–10% на многие товары. Купоны акции «Баллы за задания» на скидку от 100 до 1 000 ₽ можно выменять на баллы, полученные за выполнение заданий в мобильном приложении.

можно выменять на баллы, полученные за выполнение заданий в мобильном приложении. 500 баллов программы лояльности — за заказ топ-товара стоимостью от 1 000 ₽.

24.12 Купоны и промокоды распродажи «Это радует!»

Распродажа «Это радует!» пройдёт с 27 декабря 11:00 по 1 января 10:59 МСК с «разогревом» 24–27 декабря.

Основные страницы распродажи: Главная (РФ) • Главная (СНГ) • Главная (Украина) • Хиты продаж • Необычные товары • Всё для зимних каникул • Товары до 800 ₽ • Горящие товары • Хиты продаж (ещё одни).

Купоны действуют на любые товары для пользователей из России и стран СНГ с 27 декбря 11:00 по 1 января 10:59 МСК.

Купоны доступны не для всех пользователей. Номинал купонов может отличаться от указанного.

1 100 ₽ от 6 000 ₽ КУПОН

Промокоды действуют на любые товары для пользователей из России и стран СНГ с 27 декбря 11:00 по 1 января 10:59 МСК.

6 700 ₽ от 70 000 ₽ RADUET6700

2 500 ₽ от 25 000 ₽ RADUET2500

1 500 ₽ от 15 000 ₽ RADUET1500

1 000 ₽ от 10 000 ₽ RADUET1000

500 ₽ от 5 000 ₽ RADUET500

400 ₽ от 2 500 ₽ 400PODAROK

200 ₽ от 1 000 ₽ RADUET200

100 ₽ от 500 ₽ 100PODAROK

100 ₽ от 800 ₽ RADUET100

50 ₽ от 500 ₽ RADUET50

22.12 Промокоды на весь AliExpress

10 000 ₽ от 70 000 ₽ 20LIVE10000

5 000 ₽ от 25 000 ₽ 20LIVE5000

4 000 ₽ от 40 000 ₽ VK4000DEC

3 000 ₽ от 15 000 ₽ 20LIVE3000

3 000 ₽ от 30 000 ₽ VK3000DEC

2 000 ₽ от 20 000 ₽ VK2000DEC

600 ₽ от 3 500 ₽ PRIZEALI22

450 ₽ от 3 000 ₽ HAPPYNEW22OK

300 ₽ от 2 400 ₽ VK300DEC

200 ₽ от 1 500 ₽ MAXI22 MOBID

150 ₽ от 1 000 ₽ 20MAXI22

22.12 Купоны AliExpress за баллы

У покупателей из России и стран СНГ есть возможность получать скидочные купоны Алиэкспресс, обменивая их на баллы, добываемые путём выполнения заданий в мобильном приложении. Правила акции — здесь.

1 000 ₽ от 2 000 ₽ КУПОН

500 ₽ от 1 500 ₽ КУПОН

300 ₽ от 1 000 ₽ КУПОН

100 ₽ от 500 ₽ КУПОН

22.12 Скидка по карте Visa

Весь декабрь при оплате заказа картой Visa любого банка предоставляется дополнительная скидка, которая суммируется со скидкой по купонам и промокодам.

За сутки до покупки необходимо посетить страницу акции, что считается заявкой на участие. Скидка действует семь дней, автоматически вычитаясь из стоимости заказа на этапе оплаты. Скидку можно получить дважды, если второй заказ оформить не позднее семи суток после первого. На третий и последующие заказы скидка не распространяется. Подробные правила — здесь.

250 ₽ от 750 ₽ СКИДКА

22.12 Купоны на весь AliExpress

Купоны доступны в мобильном приложении AliExpress: в профиле пользователя, в разделе «Мои заказы», а также на карточках произвольных товаров. Номинал купона может отличаться от указанного. Раздача то прекращается, то возобновляется — проверяйте время от времени.

2 500 ₽ от 15 000 ₽ КУПОН

1 400 ₽ от 6 000 ₽ КУПОН

1 000 ₽ от 6 000 ₽ КУПОН

900 ₽ от 6 000 ₽ КУПОН

21.12 Промокоды акции «Низкая цена»

Промокоды акции «Низкая цена» на товары со страницы акции (огромный каталог: от чипсов и кофе до смартфонов) с быстрой доставкой из России.

На самом деле, эти промокоды действуют не только на товары со страницы акции, но и вообще на многие товары с доставкой из России. Более того, если у товара есть доставка из России и Китая, то промокод нередко срабатывает и во втором случае.

2 700 ₽ от 15 000 ₽ WOWGIFT2700

10 000 ₽ от 90 000 ₽ HITWOW10000

6 000 ₽ от 50 000 ₽ HITWOW6000

5 000 ₽ от 40 000 ₽ HITWOW5000

4 000 ₽ от 30 000 ₽ HIT4000WOW

2 500 ₽ от 20 000 ₽ HITWOW2500

1 300 ₽ от 10 000 ₽ HITWOW1300

650 ₽ от 5 000 ₽ HITWOW650

300 ₽ от 2 000 ₽ HITWOW300

200 ₽ от 1 000 ₽ HITWOW200

100 ₽ от 500 ₽ HITWOW100

21.12 Промокоды акции «Crockid оденет всех»

Промокоды акции «Crockid оденет всех» на яркую, но практичную детскую одежду бренда Crockid.

3 500 ₽ от 11 900 ₽ KIDSSALE3500

2 500 ₽ от 7 900 ₽ KIDSSALE2500

1 500 ₽ от 5 000 ₽ KIDSSALE1500

1 200 ₽ от 4 000 ₽ KIDSSALE1200

800 ₽ от 2 995 ₽ KIDSSALE800

300 ₽ от 1 495 ₽ KIDSSALE300

200 ₽ от 995 ₽ KIDSSALE200

100 ₽ от 495 ₽ KIDSSALE100

20.12 Промокоды акции «Им сверху видно всё»

Промокоды акции «Им сверху видно всё» на квадрокоптеры и экшн-камеры.

7 000 ₽ от 45 000 ₽ OWHR7000

5 500 ₽ от 36 000 ₽ OWHR5500

4 650 ₽ от 30 000 ₽ OWHR4650

3 700 ₽ от 24 000 ₽ OWHR3700

3 100 ₽ от 20 000 ₽ OWHR3100

2 000 ₽ от 13 000 ₽ OWHR2000

1 300 ₽ от 8 500 ₽ OWHR1300

750 ₽ от 6 000 ₽ OWHR750

250 ₽ от 2 000 ₽ OWHR250

100 ₽ от 800 ₽ OWHR100

17.12 Промокоды на смартфоны Xiaomi и POCO

Промокоды на смартфоны Xiaomi и POCO с быстрой доставкой со склада в России без таможенной пошлины.

Бюджетные смартфоны, как правило, выгоднее заказывать из Китая, найдя лучшие цены здесь.

Магазины, в которых действуют промокоды: C1 Global Store • POCO Official Store.

Товары, на которые действуют промокоды: Redmi Note 10S • Redmi 9A • Redmi K40 Gaming • POCO F3 • POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO X3 Pro • POCO M4 Pro 5G • POCO M3 Pro 5G.

3 500 ₽ от 30 000 ₽ RUOXP3500

3 000 ₽ от 25 000 ₽ RUOXP3000

2 500 ₽ от 20 000 ₽ RUOXP2500

2 000 ₽ от 15 000 ₽ RUOXP2000

800 ₽ от 7 000 ₽ RUOXP800

15.12 Промокоды на кухонную и бытовую технику

Промокоды действуют только на товары каталога домашней техники (от миксеров до холодильников) с доставкой из России.

10 000 ₽ от 66 000 ₽ PRIMEZONE10000

9 000 ₽ от 60 000 ₽ PRIMEZONE9000

8 000 ₽ от 53 000 ₽ PRIMEZONE8000

7 000 ₽ от 46 000 ₽ PRIMEZONE7000

6 000 ₽ от 40 000 ₽ PRIMEZONE6000

5 000 ₽ от 33 000 ₽ PRIMEZONE5000

4 000 ₽ от 26 000 ₽ PRIMEZONE4000

3 000 ₽ от 20 000 ₽ PRIMEZONE3000

2 000 ₽ от 13 000 ₽ PRIMEZONE2000

1 000 ₽ от 6 000 ₽ PRIMEZONE1000

14.12 Промокоды акции «С модным годом!»

Промокоды акции «С модным годом!» на товары со страницы акции (одежда известных брендов с быстрой доставкой по России).

5 000 ₽ от 14 500 ₽ ALISALE5000

3 500 ₽ от 11 900 ₽ ALISALE3500

2 500 ₽ от 7 900 ₽ ALISALE2500

1 500 ₽ от 5 000 ₽ ALISALE1500

1 000 ₽ от 4 900 ₽ ALISALE1000

800 ₽ от 2 500 ₽ ALISALE800

400 ₽ от 1 500 ₽ ALISALE400

200 ₽ от 1 000 ₽ ALISALE200

14.12 Промокоды акции «Дни красоты»

Промокоды акции «Дни красоты» на товары со страницы акции (средства для ухода за кожей и волосами, макияжа, маникюра, а также подарки для мужчин и женщин).

1 200 ₽ от 4 000 ₽ DCBTY1200

700 ₽ от 2 300 ₽ DCBTY700

400 ₽ от 1 300 ₽ DCBTY400

250 ₽ от 900 ₽ DCBTY250

180 ₽ от 600 ₽ DCBTY180

14.12 Промокоды на автотовары

Весь декабрь действуют промокоды на автотовары: автозапчасти, масла и жидкости, видеорегистраторы и многое другое.

Магазины, в которых действуют промокоды: 70mai-Russian • AMP Official • AutoProfi • MOBIL • ONLINEZAP New • SINDIKA • TOTAL Official.

6 000 ₽ от 30 000 ₽ GOSHARE6000

4 000 ₽ от 20 000 ₽ GOSHARE4000

2 000 ₽ от 9 000 ₽ GOSHARE2000

1 500 ₽ от 4 500 ₽ GOSHARE1500

1 000 ₽ от 4 000 ₽ GOSHARE1000

700 ₽ от 3 000 ₽ GOSHARE700

500 ₽ от 2 000 ₽ GOSHARE500

400 ₽ от 1 800 ₽ GOSHARE400

300 ₽ от 1 500 ₽ GOSHARE300

200 ₽ от 1 000 ₽ GOSHARE200

150 ₽ от 500 ₽ GOSHARE150

100 ₽ от 350 ₽ GOSHARE100

11.12 Промокоды акции «Охота на гаджеты»

Акция «Охота на гаджеты» проходит с 11 декабря 11:00 по 16 декабря 10:59 МСК. Промокоды акции действуют на товары из специального каталога (смартфоны, умные часы, игровые консоли, квадрокоптеры, колонки, наушники и многое другое).

20 000 ₽ от 90 000 ₽ SUPERDEAL20000

8 000 ₽ от 49 000 ₽ SUPERDEAL8000

6 500 ₽ от 39 000 ₽ SUPERDEAL6500

5 000 ₽ от 29 000 ₽ SUPERDEAL5000

3 300 ₽ от 19 000 ₽ SUPERDEAL3300

2 000 ₽ от 9 900 ₽ SUPERDEAL2000

1 000 ₽ от 4 900 ₽ SUPERDEAL1000

11.12 Промокоды детского магазина «Gnom.land»

В ассортименте детского магазина «Gnom.land» на AliExpress — не только игры и игрушки самых известных брендов, но и множество других товаров для детей и их родителей. Промокоды действуют на все товары магазина до 22 декабря 10:59 МСК.

21 000 ₽ от 70 000 ₽ DCTOY21000

16 500 ₽ от 55 000 ₽ DCTOY16500

13 500 ₽ от 45 000 ₽ DCTOY13500

10 500 ₽ от 35 000 ₽ DCTOY10500

8 500 ₽ от 25 000 ₽ DCTOY8500

7 000 ₽ от 21 000 ₽ DCTOY7000

6 000 ₽ от 18 000 ₽ DCTOY6000

4 500 ₽ от 14 000 ₽ DCTOY4500

3 500 ₽ от 11 050 ₽ DCTOY3500

2 600 ₽ от 7 050 ₽ DCTOY2600

1 750 ₽ от 4 650 ₽ DCTOY1750

1 200 ₽ от 3 350 ₽ DCTOY1200

900 ₽ от 2 300 ₽ DCTOY900

550 ₽ от 1 500 ₽ DCTOY550

400 ₽ от 1 050 ₽ DCTOY400

330 ₽ от 850 ₽ DCTOY330

270 ₽ от 750 ₽ DCTOY270

180 ₽ от 500 ₽ DCTOY180

11.12 Промокоды раздела «Есть!»

Раздел «Есть!», объединяющий супермаркеты, зоомагазины и аптеки, представлен только в мобильном приложении AliExpress. Доставка заказов осуществляется штатными службами доставки магазинов в радиусе их действия.

Промокоды раздела «Есть!» на скидку до 25,7% на первый заказ в магазине Лента.

900 ₽ от 3 500 ₽ LEN900

500 ₽ от 2 000 ₽ L5NT500

400 ₽ от 1 700 ₽ DEC400

150 ₽ от 700 ₽ 9EST150

Промокоды раздела «Есть!» на скидку до 23,5% на первый заказ в магазинах Самокат, ВкусВилл, Metro и Ашан.

800 ₽ от 3 500 ₽ 12FD800

500 ₽ от 2 200 ₽ 5EDA500

400 ₽ от 1 700 ₽ DEC400

150 ₽ от 700 ₽ 9EST150

Промокоды раздела «Есть!» на скидку до 20% на заказы в магазинах Четыре лапы и Ле`Муррр.

1 000 ₽ от 5 000 ₽ DPET1000

550 ₽ от 3 000 ₽ LAPKA550

350 ₽ от 2 000 ₽ 4PETS350

180 ₽ от 1 000 ₽ PET180

11.12 Промокоды на товары для животных

Промокоды на товары для животных; действуют до конца декабря.

Магазины, в которых действуют промокоды: Зооогурман • Зоооптторг • Зоостандарт • Кошка с собакой • FoodForPets • Любимчик.

1 400 ₽ от 5 999 ₽ DPET1400

1 000 ₽ от 3 999 ₽ DPET1000

900 ₽ от 3 599 ₽ DPET900

700 ₽ от 2 599 ₽ DPET700

400 ₽ от 1 599 ₽ DPET400

300 ₽ от 1 199 ₽ DPET300

120 ₽ от 499 ₽ DPET120

11.12 Промокоды на авто- и мототовары

Промокоды на товары категории «Автомобили и мотоциклы» российских магазинов. После перехода по ссылке установите опцию фильтра «Tmall», чтоб отбросить товары китайских продавцов, на которые промокоды не действуют.

2 000 ₽ от 19 800 ₽ SWEET2000

1 400 ₽ от 13 800 ₽ SWEET1400

1 000 ₽ от 9 800 ₽ SWEET1000

700 ₽ от 6 800 ₽ SWEET700

500 ₽ от 4 800 ₽ SWEET500

400 ₽ от 3 800 ₽ SWEET400

300 ₽ от 2 800 ₽ SWEET300

200 ₽ от 1 800 ₽ SWEET200

100 ₽ от 500 ₽ SWEET

11.12 Промокоды на бытовую и кухонную технику

Промокоды на бытовую и кухонную технику с быстрой доставкой из России; действуют весь декабрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Ситилинк • Техпорт • Tefal • Whirpool • Kitfort • Avex • Zigmund&Shtain • BestGoods • House&Garden • Krona • Арсенал-БТ.

6 000 ₽ от 46 000 ₽ HAN6000

5 000 ₽ от 38 000 ₽ HAN5000

4 000 ₽ от 30 000 ₽ HAN4000

3 500 ₽ от 26 500 ₽ HAN3500

3 000 ₽ от 23 000 ₽ HAN3000

2 500 ₽ от 19 000 ₽ HAN2500

2 000 ₽ от 15 000 ₽ HAN2000

1 500 ₽ от 11 500 ₽ HAN1500

1 000 ₽ от 7 500 ₽ HAN1000

900 ₽ от 6 700 ₽ HAN900

800 ₽ от 6 000 ₽ HAN800

700 ₽ от 5 300 ₽ HAN700

600 ₽ от 4 500 ₽ HAN600

500 ₽ от 3 800 ₽ HAN500

400 ₽ от 3 000 ₽ HAN400

300 ₽ от 2 300 ₽ HAN300

200 ₽ от 1 500 ₽ HAN200

100 ₽ от 750 ₽ HAN100

11.12 Промокоды российских магазинов AliExpress

Промокоды на различные товары; действуют весь декабрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Кузьмич • Inst54 • RoomMag • Daris • Большой Домашний • DEKO • Сима-ленд • My Smart Home • Доляна • Дом 62 • Галамарт.

5 500 ₽ от 50 000 ₽ SKIDSALE5500

5 000 ₽ от 30 000 ₽ SKIDSALE5000

4 000 ₽ от 20 000 ₽ SKIDSALE4000

3 000 ₽ от 15 000 ₽ SKIDSALE3000

2 000 ₽ от 10 000 ₽ SKIDSALE2000

1 800 ₽ от 8 000 ₽ SKIDSALE1800

1 500 ₽ от 7 000 ₽ SKIDSALE1500

1 200 ₽ от 6 000 ₽ SKIDSALE1200

1 000 ₽ от 5 000 ₽ SKIDSALE1000

800 ₽ от 4 000 ₽ SKIDSALE800

600 ₽ от 3 000 ₽ SKIDSALE600

500 ₽ от 2 000 ₽ SKIDSALE500

400 ₽ от 1 500 ₽ SKIDSALE400

300 ₽ от 1 000 ₽ SKIDSALE300

150 ₽ от 500 ₽ SKIDSALE150

100 ₽ от 300 ₽ SKIDSALE100

4 000 ₽ от 30 000 ₽ NEWPROMO4000

3 000 ₽ от 20 000 ₽ NEWPROMO3000

2 500 ₽ от 15 000 ₽ NEWPROMO2500

2 000 ₽ от 10 000 ₽ NEWPROMO2000

1 500 ₽ от 7 000 ₽ NEWPROMO1500

1 200 ₽ от 6 000 ₽ NEWPROMO1200

1 000 ₽ от 5 000 ₽ NEWPROMO1000

800 ₽ от 4 000 ₽ NEWPROMO800

600 ₽ от 3 000 ₽ NEWPROMO600

400 ₽ от 2 000 ₽ NEWPROMO400

300 ₽ от 1 500 ₽ NEWPROMO300

200 ₽ от 1 000 ₽ NEWPROMO200

100 ₽ от 500 ₽ NEWPROMO100

60 ₽ от 300 ₽ NEWPROMO60

11.12 Промокоды российских магазинов AliExpress

Промокоды на различные товары; действуют весь декабрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Сантех Успех • Mobuta • TigerMall • Russian Emperor • MH Selection • Kalina Mol.

1 600 ₽ от 8 999 ₽ HMDEC1600

1 500 ₽ от 6 999 ₽ HMDEC1500

1 400 ₽ от 5 999 ₽ HMDEC1400

1 300 ₽ от 5 499 ₽ HMDEC1300

1 200 ₽ от 4 999 ₽ HMDEC1200

1 000 ₽ от 4 499 ₽ HMDEC1000

700 ₽ от 3 999 ₽ HMDEC700

600 ₽ от 2 999 ₽ HMDEC600

500 ₽ от 2 499 ₽ HMDEC500

450 ₽ от 1 999 ₽ HMDEC450

350 ₽ от 1 499 ₽ HMDEC350

300 ₽ от 1 299 ₽ HMDEC300

200 ₽ от 999 ₽ HMDEC200

150 ₽ от 899 ₽ HMDEC150

100 ₽ от 699 ₽ HMDEC100

80 ₽ от 499 ₽ HMDEC80

03.12 Купоны и промокоды новогодней распродажи

Новогодняя распродажа AliExpress в 2021 году пройдёт с 6 декабря 11:00 по 11 декабря 10:59 МСК. Самые полезные страницы распродажи: новогодние товары (подарки, ёлки, украшения), скидки на Apple, скидки на Xiaomi. В период распродажи действует дополнительная скидка по карте Visa.

Купон на странице распродажи

Перейдите по ссылке и получите купон. Номинал купона зависит от уровня аккаунта и везения, выбрать его нельзя. Ниже — самый крупный и самый мелкий из возможных.

1 500 ₽ от 15 000 ₽ КУПОН

80 ₽ от 800 ₽ КУПОН

Промокоды распродажи

Промокоды действуют на любые товары для всех пользователей из России и стран СНГ.

3 000 ₽ от 30 000 ₽ NOVIY3000

1 700 ₽ от 20 000 ₽ NOVIY1700

1 500 ₽ от 15 000 ₽ 1500NEWYEAR

1 000 ₽ от 7 000 ₽ NYPRIZE22

1 000 ₽ от 8 000 ₽ 1000NEWYEAR

700 ₽ от 5 000 ₽ 700NEWYEAR

400 ₽ от 2 000 ₽ 400NEWYEAR

250 ₽ от 1 250 ₽ ALIDIDI2

200 ₽ от 1 000 ₽ 200NEWYEAR

100 ₽ от 800 ₽ 100PODAROK

50 ₽ от 500 ₽ 50NEWYEAR

20 ₽ от 195 ₽ NOVIY20

6 300 ₽ от 70 000 ₽ NEWYEAR6300

5 300 ₽ от 60 000 ₽ NEWYEAR5300

4 000 ₽ от 45 000 ₽ NEWYEAR4000

1 700 ₽ от 20 000 ₽ NEWYEAR1700

1 300 ₽ от 15 000 ₽ NEWYEAR1300

1 000 ₽ от 11 000 ₽ NEWYEAR1000

700 ₽ от 7 700 ₽ NEWYEAR700

500 ₽ от 5 500 ₽ 500NEWYEAR

250 ₽ от 2 500 ₽ 2500NEWYEAR

100 ₽ от 1 000 ₽ 100NEWYEAR

2 600 ₽ от 20 000 ₽ SECRET2600

1 950 ₽ от 15 000 ₽ SECRET1950

1 600 ₽ от 12 000 ₽ SEKRET1600

1 300 ₽ от 10 000 ₽ SECRET1300

900 ₽ от 6 700 ₽ SEKRET900

700 ₽ от 5 300 ₽ SEKRET700

500 ₽ от 3 800 ₽ SEKRET500

300 ₽ от 2 300 ₽ SEKRET300

150 ₽ от 1 000 ₽ SEKRET150

Промокоды на смартфоны Xiaomi, POCO, Realme и OnePlus с доставкой из России без таможенной пошлины.

Бюджетные смартфоны, как правило, выгоднее заказывать из Китая, найдя лучшие цены здесь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Russian Tech Store • Realme Official Store • OnePlus Official Store • OnePlus Global Store.

6 000 ₽ от 35 000 ₽ OR6000

5 000 ₽ от 20 000 ₽ OR5000

3 000 ₽ от 15 000 ₽ OR3000

Промокоды действуют на любые товары для всех пользователей из Украины и стран, не относящихся к СНГ (кроме Франции, Испании, Польши, Бразилии, Кореи и Саудовской Аравии).

$10 от $80 GIFT10n

$6 от $45 GIFT6n

$2 от $15 GIFT2n

30.11 Промокод на весь AliExpress

Промокод на любые товары AliExpress для всех российских пользователей. Только один раз на аккаунт!

500 ₽ от 5 000 ₽ MFNnov

30.11 Промокоды акции «Хиты продаж»

Промокоды акции «Хиты продаж» на товары со страницы акции (еда, зоотовары, бытовая химия, товары для здоровья и другие категории).

1 000 ₽ от 3 000 ₽ BFPK1000

800 ₽ от 2 000 ₽ BFPK800

600 ₽ от 1 500 ₽ BFPK600

400 ₽ от 1 000 ₽ BFPK400

200 ₽ от 500 ₽ BFPK200

120 ₽ от 300 ₽ BFPK120

30.11 Промокоды акции «Зима на порог, тепло — в гардероб»

Промокоды акции «Зима на порог, тепло — в гардероб» на товары со страницы акции (одежда, обувь и аксессуары для всей семьи).

5 000 ₽ от 19 500 ₽ ALIBLACK5000

2 500 ₽ от 11 900 ₽ ALIBLACK2500

2 000 ₽ от 8 900 ₽ ALIBLACK2000

1 500 ₽ от 5 900 ₽ ALIBLACK1500

1 000 ₽ от 3 500 ₽ ALIBLACK1000

800 ₽ от 2 500 ₽ ALIBLACK800

400 ₽ от 1 500 ₽ ALIBLACK400

200 ₽ от 1 000 ₽ ALIBLACK200

100 ₽ от 500 ₽ ALIBLACK100

30.11 Промокоды акции «Клуб мам»

Промокоды акции «Клуб мам» на товары для мам и их малышей (подгузники, коляски, автокресла, игрушки, одежда и прочее) со страницы акции.

3 000 ₽ от 15 000 ₽ MCLUB3000

2 000 ₽ от 10 000 ₽ MCLUB2000

1 400 ₽ от 7 000 ₽ MCLUB1400

1 000 ₽ от 5 000 ₽ MCLUB1000

700 ₽ от 3 500 ₽ MCLUB700

29.11 Купоны и промокоды Чёрной пятницы

Распродажа «Чёрная пятница» продлится до 30 ноября 10:59 МСК.

Купон на странице распродажи

Купон доступен для получения на странице распродажи и некоторых дочерних страницах. Его номинал зависит от аккаунта.

Как повезёт КУПОН

Купон за три покупки

Купон игры «Order Game» на скидку 1 000 ₽ от 4 000 ₽ выдаётся за покупку до 30 ноября 10:59 трёх товаров с быстрой доставкой и выбор любимых бренда и категории. Полученный купон действует с 28 ноября 2021 года 11:00 по 1 января 2022 года 10:59 МСК.

При желании можно найти подходящие товары за 1 ₽, например, этот или этот.

1 000 ₽ от 4 000 ₽ КУПОН

Промокоды Чёрной пятницы

2 100 ₽ от 15 000 ₽ OKBLACK

2 000 ₽ от 5 000 ₽ OHFRIDAY2000

1 000 ₽ от 2 000 ₽ OHFRIDAY1000

1 000 ₽ от 3 000 ₽ MYFRIDAY1000

1 000 ₽ от 5 000 ₽ KLAS1000

400 ₽ от 2 400 ₽ BLACKTECH1

300 ₽ от 1 000 ₽ BFALI BLACKALI300

250 ₽ от 1 000 ₽ PETALBFRU

200 ₽ от 1 000 ₽ BLACKTECH OKBLACKALI

4 000 ₽ от 20 000 ₽ MFN4000all

1 000 ₽ от 10 000 ₽ MFN1000all

500 ₽ от 4 000 ₽ MFN500allnov

200 ₽ от 2 000 ₽ MFN200allnov

100 ₽ от 1 000 ₽ MFN100allnov

7 500 ₽ от 80 000 ₽ ITSFRIDAY7500

6 300 ₽ от 70 000 ₽ ITSFRIDAY6300

5 300 ₽ от 57 500 ₽ ITSFRIDAY5300

4 000 ₽ от 43 500 ₽ ITSFRIDAY4000

3 000 ₽ от 35 500 ₽ ITSFRIDAY3000

2 100 ₽ от 22 000 ₽ ITSFRIDAY2100

1 500 ₽ от 17 900 ₽ ITSFRIDAY1500

1 200 ₽ от 14 000 ₽ ITSFRIDAY1200

1 000 ₽ от 10 500 ₽ ITSFRIDAY1000

700 ₽ от 7 000 ₽ ITSFRIDAY700

400 ₽ от 3 500 ₽ ITSFRIDAY400

300 ₽ от 2 500 ₽ ITSFRIDAY300

200 ₽ от 1 500 ₽ ITSFRIDAY200

100 ₽ от 700 ₽ ITSFRIDAY100

70 ₽ от 500 ₽ ITSFRIDAY70

20 ₽ от 150 ₽ ITSFRIDAY20

Промокоды на смартфоны с доставкой из России

Промокоды действуют на товары ряда магазинов при доставке со склада в России (без пошлины).

Это лучшие промокоды для заказа смартфонов из России. Бюджетные смартфоны выгоднее заказать из Китая, сравнив цены здесь.

Магазины, в которых действуют промокоды: C1 Global Store • Xiaomi Mi Store • Xiaomi Store • POCO Official Store.

4 800 ₽ от ?? 000 ₽ OWHPA4800

4 000 ₽ от 24 000 ₽ OWHPA4000

3 400 ₽ от 20 000 ₽ OWHPA3400

2 900 ₽ от 16 000 ₽ OWHPA2900

Промокоды на хиты продаж

Промокоды действуют только на товары каталога «Хиты продаж» с доставкой из России, но процент скидки по ним выше, чем по универсальным промокодам.

14 000 ₽ от 112 000 ₽ BFDSS14000

11 000 ₽ от 94 000 ₽ BFDSS11000

9 000 ₽ от 90 000 ₽ BFDSS9000

8 000 ₽ от 55 000 ₽ BFDSS8000

7 000 ₽ от 49 000 ₽ BFDSS7000

6 500 ₽ от 46 000 ₽ BFDSS6500

6 000 ₽ от 43 000 ₽ BFDSS6000

5 000 ₽ от 34 000 ₽ BFDSS5000

4 000 ₽ от 24 000 ₽ BFDSS4000

3 500 ₽ от 24 700 ₽ BFDSS3500

3 000 ₽ от 13 500 ₽ BFDSS3000

2 600 ₽ от 19 000 ₽ BFDSS2600

2 500 ₽ от 18 000 ₽ BFDSS2500

2 300 ₽ от 17 000 ₽ BFDSS2300

2 200 ₽ от 14 000 ₽ BFDSS2200

2 100 ₽ от 11 500 ₽ BFDSS2100

2 000 ₽ от 11 000 ₽ BFDSS2000

1 800 ₽ от 10 990 ₽ BFDSS1800

1 600 ₽ от 7 990 ₽ BFDSS1600

1 500 ₽ от 6 600 ₽ BFDSS1500

1 400 ₽ от 6 900 ₽ BFDSS1400

1 300 ₽ от 9 600 ₽ BFDSS1300

1 200 ₽ от 6 000 ₽ BFDSS1200

1 100 ₽ от 5 600 ₽ BFDSS1100

1 000 ₽ от 4 490 ₽ BFDSS1000

900 ₽ от 4 900 ₽ BFDSS900

800 ₽ от 3 690 ₽ BFDSS800

600 ₽ от 2 390 ₽ BFDSS600

500 ₽ от 2 590 ₽ BFDSS500

400 ₽ от 1 990 ₽ BFDSS400

300 ₽ от 1 590 ₽ BFDSS300

200 ₽ от 890 ₽ BFDSS200

100 ₽ от 350 ₽ BFDSS100

Промокоды для жителей Украины и стран Европы

$30 от $250 admitadBF30

$23 от $190 BFCM23 admitadBF23

$18 от $150 BFCM18 admitadBF18

$12 от $100 BFCM12 admitadBF12

$7 от $50 BFCM7 admitadBF7

19.11 Промокоды на весь AliExpress

Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей. Только один раз на аккаунт!

250 ₽ от 1 250 ₽ PFMK3Q1A PJNC8SRQ

200 ₽ от 1 500 ₽ ENERGO1111OLD

150 ₽ от 1 000 ₽ ALI11KOP150

140 ₽ от 1 060 ₽ ALIBGPB2

12.11 Промокод акции «И всё до 399 рублей»

Промокод акции «И всё до 399 рублей» на товары со страницы акции (возможно, не на все из них).

100 ₽ от 199 ₽ lowcost

11.11 Купоны и промокоды распродажи 11.11 на AliExpress (2021)

Крупнейшая в уходящем году распродажа AliExpress 11.11 стартует 11 ноября в 11:00 МСК и продлится до 13 ноября 10:59 МСК. Её «разогрев», начавшийся 28 октября, завершится в момент старта основного этапа распродажи.

Не забывайте открывать Алибоксы при покупке от 1 000 ₽ (при условии, что первые три уровня игры пройдены ранее) — в них могут оказаться ценные призы.

Купон AliExpress на скидку до 18% выпадает при старте мобильного приложения и на страницах случайных товаров на некоторых аккаунтах; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.

180 ₽ от 1 000 ₽ КУПОН

Промокоды «разогрева»; действуют с 28 октября 10:00 по 13 ноября 10:59 МСК.

300 ₽ от 2 400 ₽ aliprosto300all

200 ₽ от 1 600 ₽ PromoHub200all1 MFN200all

200 ₽ от 2 000 ₽ ePN200all1

150 ₽ от 300 ₽ VNTOK

150 ₽ от 1 500 ₽ PromoHub150all1 CLUB1111 MFN150all

100 ₽ от 800 ₽ femalememes100gs

100 ₽ от 1 000 ₽ ePN100all1 FAMILY1111 FAMILYALI100 MFN100all MIND1111 SALEMAN1111 TECH1111

Промокоды основного этапа; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.

3 000 ₽ от 8 000 ₽ CRAZY3000

2 000 ₽ от 5 000 ₽ CRAZY2000

1 000 ₽ от 2 000 ₽ CRAZY1000

500 ₽ от 2 500 ₽ ALILOUD500

400 ₽ от 1 410 ₽ D11CHANCEALI

15 000 ₽ от 100 000 ₽ VK15000

10 000 ₽ от 60 000 ₽ INVK10000

7 500 ₽ от 80 000 ₽ HITPRICE

6 300 ₽ от 70 000 ₽ GROMKO

5 000 ₽ от 25 000 ₽ VK5000

5 000 ₽ от 60 000 ₽ LOUDSALE

4 200 ₽ от 45 000 ₽ 1111FUN

4 000 ₽ от 35 000 ₽ VK1111

3 200 ₽ от 35 000 ₽ 1111FORU

2 600 ₽ от 25 000 ₽ 1111BUY

2 000 ₽ от 10 000 ₽ INVK2000

1 900 ₽ от 18 500 ₽ 1111HITS

1 700 ₽ от 16 000 ₽ 1111SHOUT

1 100 ₽ от 10 000 ₽ 1111SHOK

800 ₽ от 7 000 ₽ 1111ALI

500 ₽ от 4 990 ₽ 11111KRIK

200 ₽ от 2 000 ₽ 1111LOUD

120 ₽ от 1 000 ₽ 1111WOW

60 ₽ от 400 ₽ 1111GO

50 ₽ от 140 ₽ ALID11NOW

4 290 ₽ от 39 000 ₽ D11BIG

3 300 ₽ от 30 000 ₽ D11HIT

2 750 ₽ от 25 000 ₽ D11ALI

2 500 ₽ от 23 000 ₽ D11SALE

2 300 ₽ от 21 000 ₽ D11GO

1 800 ₽ от 15 500 ₽ D11WOW

1 320 ₽ от 12 000 ₽ D11LOUD

1 000 ₽ от 9 000 ₽ D11HOT

700 ₽ от 6 000 ₽ D11KRIK

400 ₽ от 3 500 ₽ D11FUN

300 ₽ от 2 500 ₽ D11BUY

160 ₽ от 1 500 ₽ D11LOVE

100 ₽ от 700 ₽ D11FORU

600 ₽ от 6 000 ₽ MFN600all

500 ₽ от 5 000 ₽ MFN500all

400 ₽ от 3 200 ₽ MFN400all

300 ₽ от 2 400 ₽ MFN300all

200 ₽ от 1 600 ₽ 11MFN200all

200 ₽ от 2 000 ₽ MFN200all111

150 ₽ от 1 500 ₽ BIGdouble11150all1 loudSALE11150all1 LOUDSALE150all1 11MFN150all

100 ₽ от 1 000 ₽ MFN100all111 BIGdouble11100all1 LOUDSALE100all1 loudSALE11100all1 11MFN100all

Промокоды основного этапа на товары с доставкой из России; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.

Это лучшие промокоды для заказа смартфонов из России. Бюджетные смартфоны выгоднее заказать из Китая, сравнив цены здесь.

7 000 ₽ от 66 000 ₽ RUVIP7000

5 000 ₽ от 50 000 ₽ RUG5000

4 500 ₽ от 40 000 ₽ RUF4500

3 200 ₽ от 28 000 ₽ RUE3200

2 600 ₽ от 23 000 ₽ RUD2600

2 000 ₽ от 15 000 ₽ RUC2000

1 500 ₽ от 12 000 ₽ RUB1500

Промокоды основного этапа для всех стран, кроме России и СНГ, Франции, Испании и Бразилии; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.

$30 от $250 30250DOUBLE ePN30d

$23 от $190 23190DOUBLE ePN23

$18 от $150 18150DOUBLE ePN18

$12 от $100 12100DOUBLE ePN12d

$9 от $65 965DOUBLE11 ePN9

11.11 Промокоды акции «Хиты бытовой техники»

Промокоды акции «Хиты бытовой техники» на товары со страницы акции (холодильники, стиральные машины, пылесосы, обогреватели и другая бытовая техника); действуют до 13 ноября 10:59 МСК.

10 000 ₽ от 200 000 ₽ HAS10000

7 000 ₽ от 41 200 ₽ HAS7000

6 000 ₽ от 35 300 ₽ HAS6000

5 000 ₽ от 29 500 ₽ HAS5000

4 000 ₽ от 23 600 ₽ HAS4000

3 500 ₽ от 20 600 ₽ HAS3500

3 000 ₽ от 17 700 ₽ HAS3000

2 500 ₽ от 14 800 ₽ HAS2500

2 000 ₽ от 11 800 ₽ HAS2000

1 500 ₽ от 8 900 ₽ HAS1500

1 000 ₽ от 5 900 ₽ HAS1000

800 ₽ от 4 700 ₽ HAS800

600 ₽ от 3 600 ₽ HAS600

02.11 Купон на весь AliExpress

Купон на любые товары AliExpress для всех российских пользователей.

200 ₽ от 300 ₽ КУПОН

01.11 Промокоды российских магазинов AliExpress и Tmall

Промокоды на товары российских магазинов AliExpress и Tmall из списка:

P&G • Crocs • ЗооОптТорг • Гармония цен • Pommax • SemeShop • Bossa Nova • Медпокупки • Улыбка радуги • Shtu4ki • PRODVDOM • UFEELGOOD • KDV • Synergetic • Gold-Standart • SPLAT • Tabera Coffee • Любимчик • Ветаптека • YokoSun • ТВОЕ.

Эти промокоды уже работают.

300 ₽ от 1 100 ₽ NOVSL300

200 ₽ от 750 ₽ NOVSL200

150 ₽ от 550 ₽ NOVSL150

100 ₽ от 350 ₽ NOVSL100

Эти промокоды будут действовать с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.

1 800 ₽ от 6 000 ₽ NOVSL1800

1 200 ₽ от 4 000 ₽ NOVSL1200

800 ₽ от 3 000 ₽ NOVSL800

500 ₽ от 1 800 ₽ NOVSL500

400 ₽ от 1 500 ₽ NOVSL400

28.10 Промокоды акции «Комфорт в каждом метре»

Промокоды акции «Комфорт в каждом метре» на товары со страницы акции (всё для дома: от продуктов до телевизоров) с быстрой доставкой из России; действуют до 11 ноября 10:59 МСК.

3 000 ₽ от 30 000 ₽ WOWDOM3000

2 000 ₽ от 20 000 ₽ WOWDOM2000

1 000 ₽ от 10 000 ₽ WOWDOM1000

500 ₽ от 5 000 ₽ WOWDOM500

200 ₽ от 2 000 ₽ WOWDOM200

100 ₽ от 1 000 ₽ WOWDOM100

50 ₽ от 500 ₽ WOWDOM50

27.10 10% кэшбэка на карту «Мир» за покупки на AliExpress

Платёжная система «Мир» возвращает покупателям 10% с их заказов на AliExpress, но не более 500 ₽ в месяц на одну карту и не более чем на три карты одного держателя. Для участия необходимо зарегистрировать карту на странице акции до совершения покупок. Акция продлится до конца октября. Правила акции — здесь.

Уже получили кэшбэк в сентябре? Это ещё не всё! В октябре вы снова можете получить до 500 ₽ на одну карту.

КЭШБЭК 10% АКЦИЯ

27.10 Промокоды на весь AliExpress

Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей. Промокод на скидку 100 ₽ работает только в мобильном приложении.

400 ₽ от 3 200 ₽ mnogoru400

100 ₽ от 1 000 ₽ mnogoru100

22.10 Промокоды акции «Разомнитесь перед 11.11»

Промокоды акции «Разомнитесь перед 11.11» на товары со страницы акции (ранее те же коды действовали на все товары). Акция позиционируется в качестве «разминки» перед глобальной распродажей 11.11.

6 000 ₽ от 70 000 ₽ BEREADY6000

5 000 ₽ от 60 000 ₽ BEREADY5000

4 000 ₽ от 50 000 ₽ BEREADY4000

3 500 ₽ от 40 000 ₽ BEREADY3500

2 700 ₽ от 34 999 ₽ BEREADY2700

1 600 ₽ от 20 999 ₽ BEREADY1600

1 100 ₽ от 13 990 ₽ BEREADY1100

800 ₽ от 9 999 ₽ BEREADY800

500 ₽ от 5 999 ₽ BEREADY500

400 ₽ от 4 999 ₽ READY400

240 ₽ от 2 999 ₽ BEREADY240

160 ₽ от 1 999 ₽ BEREADY160

60 ₽ от 699 ₽ BEREADY60

22.10 Промокоды акции «Здесь будет выгодно»

Промокоды акции «Здесь будет выгодно» на товары со страницы акции (огромный каталог товаров с доставкой из России: от моющих средств до смартфонов).

9 000 ₽ от 89 999 ₽ LIKEWOW9000

5 000 ₽ от 49 999 ₽ LIKEWOW5000

4 000 ₽ от 39 999 ₽ LIKEWOW4000

3 000 ₽ от 29 999 ₽ LIKEWOW3000

1 500 ₽ от 14 999 ₽ LIKEWOW1500

20.10 Промокоды на весь AliExpress

Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей.

500 ₽ от 4 000 ₽ Mnogoru500all

400 ₽ от 3 200 ₽ mnogoru400

200 ₽ от 1 600 ₽ Mnogoru200all

100 ₽ от 1 000 ₽ mnogoru100all

18.10 Промокод на смартфоны

Промокод на смартфоны с экспресс-доставкой из России.

Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: Xiaomi Mi 11i • Xiaomi 11T Pro • Xiaomi 11T • Xiaomi 11 Lite 5G NE • Xiaomi Redmi Note 10S • POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • OnePlus 9R • OnePlus Nord 2.

Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на смартфоны.

2 000 ₽ от 20 000 ₽ RUSP2000

18.10 Промокод на технику Apple

Промокод акции «Все хотят, а вы купите» на продукцию Apple (смартфоны, планшеты, ноутбуки, моноблоки и аксессуары); действует до 21 октября 09:59 (МСК).

Никто из близких не ждёт подарка с надкушенным яблоком на Новый год?

5 000 ₽ от 60 000 ₽ APPLEWOWDAY

18.10 Промокоды акции «Утеплите детей к зиме»

Промокоды акции «Утеплите детей к зиме» на детскую одежду; действуют до конца октября.

3 500 ₽ от 11 900 ₽ KIDSSALE3500

2 500 ₽ от 7 900 ₽ KIDSSALE2500

1 500 ₽ от 5 000 ₽ KIDSSALE1500

800 ₽ от 2 995 ₽ KIDSSALE800

300 ₽ от 1 495 ₽ KIDSSALE300

200 ₽ от 695 ₽ KIDSSALE200

100 ₽ от 495 ₽ KIDSSALE100

15.10 Промокоды на весь AliExpress

Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей.

250 ₽ от 1 250 ₽ P25X8YF9 PLGHUXYA PR4MKEFS

14.10 Промокоды акции «Заполним все шкафчики»

Промокоды на продукты и бытовую химию со страницы акции.

500 ₽ от 2 000 ₽ 10GET500

400 ₽ от 1 600 ₽ 10GET400

300 ₽ от 1 200 ₽ 10GET300

100 ₽ от 400 ₽ 10GET100

Промокоды на товары для животных со страницы акции.

1 000 ₽ от 4 000 ₽ 10PET1000

700 ₽ от 3 000 ₽ 10PET750

500 ₽ от 2 000 ₽ 10PET500

300 ₽ от 1 200 ₽ 10PET300

14.10 Промокоды на бытовую технику

Промокоды на бытовую технику (и только на неё!) с доставкой из России; действуют весь октябрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Связной • Ситилинк • Технопарк • Техпорт • Technomall • LG • Samsung • Whirpool • Xiaomi.

7 000 ₽ от 35 000 ₽ YELLOW7000

6 000 ₽ от 30 000 ₽ YELLOW6000

5 000 ₽ от 25 000 ₽ YELLOW5000

4 000 ₽ от 20 000 ₽ YELLOW4000

3 500 ₽ от 17 500 ₽ YELLOW3500

3 000 ₽ от 15 000 ₽ YELLOW3000

2 500 ₽ от 12 500 ₽ YELLOW2500

2 000 ₽ от 10 000 ₽ YELLOW2000

1 500 ₽ от 7 500 ₽ YELLOW1500

1 000 ₽ от 5 000 ₽ YELLOW1000

800 ₽ от 4 000 ₽ YELLOW800

600 ₽ от 3 000 ₽ YELLOW600

01.10 Промокоды российских магазинов AliExpress

Промокоды на различные товары; действуют весь октябрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Кузьмич • 220 Вольт • Inst54 • RoomMag • Daris • Большой Домашний • DEKO • Сима-ленд • My Smart Home • Доляна • Дом 62 • Галамарт.

5 500 ₽ от 50 000 ₽ GOFORSALE5500

5 000 ₽ от 30 000 ₽ GOFORSALE5000

4 000 ₽ от 20 000 ₽ GOFORSALE4000

3 000 ₽ от 15 000 ₽ GOFORSALE3000

2 000 ₽ от 10 000 ₽ GOFORSALE2000

1 800 ₽ от 8 000 ₽ GOFORSALE1800

1 500 ₽ от 7 000 ₽ GOFORSALE1500

1 200 ₽ от 6 000 ₽ GOFORSALE1200

1 000 ₽ от 5 000 ₽ GOFORSALE1000

800 ₽ от 4 000 ₽ GOFORSALE800

600 ₽ от 3 000 ₽ GOFORSALE600

500 ₽ от 2 000 ₽ GOFORSALE500

400 ₽ от 1 500 ₽ GOFORSALE400

300 ₽ от 1 000 ₽ GOFORSALE300

150 ₽ от 500 ₽ GOFORSALE150

100 ₽ от 400 ₽ GOFORSALE100

4 000 ₽ от 30 000 ₽ SKIDKOPAD4000

3 000 ₽ от 20 000 ₽ SKIDKOPAD3000

2 500 ₽ от 15 000 ₽ SKIDKOPAD2500

2 000 ₽ от 10 000 ₽ SKIDKOPAD2000

1 500 ₽ от 7 000 ₽ SKIDKOPAD1500

1 200 ₽ от 6 000 ₽ SKIDKOPAD1200

1 000 ₽ от 5 000 ₽ SKIDKOPAD1000

800 ₽ от 4 000 ₽ SKIDKOPAD800

600 ₽ от 3 000 ₽ SKIDKOPAD600

400 ₽ от 2 000 ₽ SKIDKOPAD400

300 ₽ от 1 500 ₽ SKIDKOPAD300

200 ₽ от 1 000 ₽ SKIDKOPAD200

100 ₽ от 500 ₽ SKIDKOPAD100

60 ₽ от 300 ₽ SKIDKOPAD60

Ещё одни промокоды на различные товары; действуют весь октябрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Сантех Успех • Mobuta • TigerMall • Russian Emperor • MH Selection • Kalina Mol.

1 600 ₽ от 8 999 ₽ HMFGOT1600

1 500 ₽ от 6 999 ₽ HMFGOT1500

1 400 ₽ от 5 999 ₽ HMFGOT1400

1 300 ₽ от 5 499 ₽ HMFGOT1300

1 200 ₽ от 4 999 ₽ HMFGOT1200

1 000 ₽ от 4 499 ₽ HMFGOT1000

700 ₽ от 3 499 ₽ HMFGOT700

600 ₽ от 2 999 ₽ HMFGOT600

500 ₽ от 2 499 ₽ HMFGOT500

450 ₽ от 1 999 ₽ HMFGOT450

350 ₽ от 1 499 ₽ HMFGOT350

300 ₽ от 1 299 ₽ HMFGOT300

200 ₽ от 999 ₽ HMFGOT200

150 ₽ от 899 ₽ HMFGOT150

100 ₽ от 699 ₽ HMFGOT100

80 ₽ от 499 ₽ HMFGOT80

Промокоды на брендовую одежду, обувь и аксессуары; действуют до 10 октября.

Магазины, в которых действуют промокоды: PUMA • Kari • Zolla • ТВОЕ • Hugo Boss • КАНТ • U.S. Polo • SimaFashion.

5 000 ₽ от 14 500 ₽ ALISALE5000

3 500 ₽ от 11 900 ₽ ALISALE3500

2 500 ₽ от 7 900 ₽ ALISALE2500

1 500 ₽ от 5 000 ₽ ALISALE1500

1 000 ₽ от 2 500 ₽ ALISALE1000

400 ₽ от 1 500 ₽ ALISALE400

200 ₽ от 1 000 ₽ ALISALE200

100 ₽ от 500 ₽ ALISALE100

Промокоды на детскую одежду и обувь; действуют весь октябрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Bossa Nova • BonKids • KERRY • ACOOLA • TAPIBOO • Crockid.

3 500 ₽ от 11 900 ₽ KIDSSALE3500

2 500 ₽ от 7 900 ₽ KIDSSALE2500

1 500 ₽ от 5 000 ₽ KIDSSALE1500

800 ₽ от 2 995 ₽ KIDSSALE800

300 ₽ от 1 495 ₽ KIDSSALE300

200 ₽ от 995 ₽ KIDSSALE200

100 ₽ от 495 ₽ KIDSSALE100

Промокоды на автотовары; действуют до конца октября.

Магазины, в которых действуют промокоды: GT-77-AUTO • JCBFARA • MOBIL • AutoProfi • FORAUTO • Biker Store • Premium-Parts • Bigavto777 • 70mai-Russian • Инструментомания • Extego (автораздел) • Ситилинк (автораздел) • Даджет (автораздел).

6 000 ₽ от 30 000 ₽ SHKOLA6000

4 000 ₽ от 20 000 ₽ SHKOLA4000

2 000 ₽ от 9 000 ₽ SHKOLA2000

1 500 ₽ от 4 500 ₽ SHKOLA1500

1 000 ₽ от 4 000 ₽ SHKOLA1000

600 ₽ от 3 000 ₽ SHKOLA600

400 ₽ от 2 000 ₽ SHKOLA400

200 ₽ от 1 000 ₽ SHKOLA200

150 ₽ от 500 ₽ SHKOLA150

100 ₽ от 300 ₽ SHKOLA100

11.10 Купоны и промокоды сезонной распродажи «Шопинг 24/7»

Сезонная распродажа «Шопинг 24/7» пройдёт на AliExpress с 11 октября 10:00 по 14 октября 09:59 (МСК).

Купоны раздаются (не всем и не всегда!) на странице распродажи, при старте мобильного приложения AliExpress, а также в профиле пользователя в мобильном приложении. Если купона нет, пробуйте зайти позже.

900 ₽ от 8 000 ₽ КУПОН

800 ₽ от 7 000 ₽ КУПОН

700 ₽ от 6 000 ₽ КУПОН

600 ₽ от 5 000 ₽ КУПОН

450 ₽ от 4 000 ₽ КУПОН

350 ₽ от 3 000 ₽ КУПОН

300 ₽ от 2 000 ₽ КУПОН

200 ₽ от 1 500 ₽ КУПОН

Промокоды на все товары AliExpress для жителей России и стран СНГ.

1 800 ₽ от 20 000 ₽ PUMPKIN1800

1 400 ₽ от 15 000 ₽ PUMPKIN1400

1 100 ₽ от 11 000 ₽ PUMPKIN1100

700 ₽ от 7 000 ₽ PUMPKIN700

500 ₽ от 5 000 ₽ PUMPKIN500

200 ₽ от 2 000 ₽ PUMPKIN200

100 ₽ от 1 000 ₽ PUMPKIN100

Промокоды на товары избранных российских магазинов AliExpress.

Магазины, в которых действуют промокоды: P&G • Crocs • ЗооОптТорг • Гармония цен • Pommax • SemeShop • Bossa Nova • Медпокупки • Улыбка радуги • Shtu4ki • PRODVDOM • UFEELGOOD • KDV • Synergetic • Gold-Standart • SPLAT • Tabera Coffee • Любимчик • Ветаптека • YokoSun • ТВОЕ.

1 000 ₽ от 2 500 ₽ OTTK1000

800 ₽ от 2 000 ₽ OTTK800

600 ₽ от 1 500 ₽ OTTK600

400 ₽ от 1 000 ₽ OTTK400

200 ₽ от 500 ₽ OTTK200

120 ₽ от 300 ₽ OTTK120

2 000 ₽ от 7 000 ₽ 11OCT2000

1 800 ₽ от 6 000 ₽ 11OCT1800

1 200 ₽ от 4 000 ₽ 11OCT1200

1 000 ₽ от 3 500 ₽ 11OCT1000

800 ₽ от 3 000 ₽ 11OCT800

500 ₽ от 1 800 ₽ 11OCT500

400 ₽ от 1 500 ₽ 11OCT400

300 ₽ от 1 100 ₽ 11OCT300

200 ₽ от 750 ₽ 11OCT200

150 ₽ от 550 ₽ 11OCT150

100 ₽ от 300 ₽ 11OCT100

50 ₽ от 200 ₽ 11OCT50

Промокоды на все товары AliExpress для жителей Украины и стран Европы.

$8 от $60 OCT8

$6 от $40 OCT6

$3 от $20 OCT3

06.10 Промокоды акции «Низкая цена до -70%»

Промокоды акции «Низкая цена до -70%» на товары со страницы акции.

9 000 ₽ от 89 999 ₽ LIKEWOW9000

5 000 ₽ от 49 999 ₽ LIKEWOW5000

4 000 ₽ от 39 999 ₽ LIKEWOW4000

3 000 ₽ от 29 999 ₽ LIKEWOW3000

1 500 ₽ от 14 999 ₽ LIKEWOW1500

06.10 Промокоды AliExpress на осеннюю и зимнюю одежду

Промокоды акции «Эти скидки согреют» на осеннюю и зимнюю одежду популярных брендов: Zarina, ТВОЕ, BAON, Zolla, Tom Tailor и других; действуют до 9 октября 09:59 (МСК).

5 000 ₽ от 14 500 ₽ BIGSALE5000

4 000 ₽ от 11 900 ₽ BIGSALE4000

3 000 ₽ от 7 900 ₽ BIGSALE3000

2 000 ₽ от 5 000 ₽ BIGSALE2000

1 000 ₽ от 2 500 ₽ BIGSALE1000

600 ₽ от 1 500 ₽ BIGSALE600

300 ₽ от 1 000 ₽ BIGSALE300

150 ₽ от 500 ₽ BIGSALE150

06.10 Промокоды AliExpress на товары OnePlus и UGREEN

Промокоды на смартфоны и прочую продукцию брендов OnePlus и UGREEN со страницы акции, в том числе с экспресс-доставкой из России (без пошлины); действуют до 9 октября 09:59 (МСК).

Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на смартфоны.

6 000 ₽ от 40 000 ₽ OP6000

4 000 ₽ от 30 000 ₽ OP4000

3 000 ₽ от 20 000 ₽ OP3000

350 ₽ от 2 000 ₽ UGE350

200 ₽ от 300 ₽ UGE200

06.10 Промокоды AliExpress на товары для мам и малышей

Промокоды акции «Клуб мам» на товары для мам и малышей; действуют до 8 октября 09:59 (МСК).

3 000 ₽ от 15 000 ₽ OCTM3000

2 400 ₽ от 12 000 ₽ OCTM2400

2 000 ₽ от 10 000 ₽ OCTM2000

1 600 ₽ от 8 000 ₽ OCTM1600

1 200 ₽ от 6 000 ₽ OCTM1200

1 000 ₽ от 5 000 ₽ OCTM1000

600 ₽ от 3 000 ₽ OCTM600

800 ₽ от 3 500 ₽ SGMK800

600 ₽ от 3 000 ₽ SGMK600

500 ₽ от 2 500 ₽ SGMK500

400 ₽ от 2 000 ₽ SGMK400

300 ₽ от 1 500 ₽ SGMK300

200 ₽ от 1 000 ₽ SGMK200

02.10 Промокоды AliExpress на товары с экспресс-доставкой

Промокоды на смартфоны с экспресс-доставкой из России.

Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: Xiaomi 11T Pro • Xiaomi 11T • Xiaomi 11 Lite 5G NE • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • POCO F3 • POCO X3 Pro • OnePlus 8 • OnePlus 9R • OnePlus Nord 2 • Realme GT Master.

Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на смартфоны.

3 000 ₽ от 30 000 ₽ CC3000 WOWFIRE3000

2 500 ₽ от 25 000 ₽ WOWHIT2500

2 300 ₽ от 23 000 ₽ WOWFIRE2300

2 000 ₽ от 20 000 ₽ AA2000

1 000 ₽ от 10 000 ₽ WOWHIT1000

30.09 Промокоды акции «Объявляем свободу творчества»

Промокоды акции «Объявляем свободу творчества» на товары со страницы акции (наборы и принадлежности для творчества).

399 ₽ от 1 399 ₽ FORYOU399

250 ₽ от 990 ₽ SKAZKA250

150 ₽ от 650 ₽ SKAZKA150

100 ₽ от 450 ₽ SKAZKA100

27.09 Купоны и промокоды распродажи «Охота на тренды»

Распродажа «Охота на тренды» стартует 27 сентября в 10:00 и завершается 1 октября в 10:00 (МСК). Распродажные цены в нашем сервисе поиска лучших цен на смартфоны уже загружены.

Купоны распродажи «Охота на тренды» появляются на некоторых (предположительно, малоактивных) аккаунтах на странице распродажи, главной странице AliExpress и случайных страницах товаров.

500 ₽ от 4 500 ₽ КУПОН

350 ₽ от 2 000 ₽ КУПОН

150 ₽ от 1 000 ₽ КУПОН

Промокоды распродажи «Охота на тренды» для жителей России и стран СНГ.

2 400 ₽ от 30 000 ₽ TRENDSALE2400

1 700 ₽ от 18 000 ₽ TRENDSALE1700

1 500 ₽ от 16 000 ₽ TRENDSALE1500

700 ₽ от 7 000 ₽ TRENDSALE700

500 ₽ от 5 000 ₽ TRENDSALE500

350 ₽ от 3 000 ₽ TRENDSALE350

200 ₽ от 1 500 ₽ TRENDSALE200

100 ₽ от 800 ₽ TRENDSALE100

Промокоды распродажи «Trend Spotting» для жителей Украины и стран Европы.

$15 от $130 9TS15 trendspotali15

$12 от $100 9TS12 trendspotali12

$7 от $60 9TS7 trendspotali7

22.09 Промокоды на весь AliExpress

Промокоды на скидку до 20% при покупке любых товаров на AliExpress. Работают и на старых аккаунтах.

250 ₽ от 1 250 ₽ P25X8YF9 PLGHUXYA PR4MKEFS

21.09 Промокоды на новинки Xiaomi

23 сентября в 10:00 (МСК) стартует двухдневная распродажа смартфонов-новинок Xiaomi по ценам для «первых ласточек». Скидка достигается одновременным применением купона продавца и промокода.

3 600 ₽ от 36 000 ₽ XMVIP3600

3 000 ₽ от 30 000 ₽ CC3000

2 500 ₽ от 25 000 ₽ XMVIP2500

2 000 ₽ от 20 000 ₽ AA2000

В эти же дни пройдёт распродажа глобальной версии планшета Xiaomi Pad 5.

$150 от $300 MIVIP150

2 500 ₽ от 25 000 ₽ MIVIP2500

17.09 Промокоды акции «Дом, милый дом»

Промокоды акции «Дом, милый дом» на товары со страницы акции (товары для дома); действуют до 21 сентября 09:59 (МСК).

500 ₽ от 5 000 ₽ VAMVDOM500

300 ₽ от 3 000 ₽ VAMVDOM300

200 ₽ от 2 000 ₽ VAMVDOM200

100 ₽ от 1 000 ₽ VAMVDOM100

60 ₽ от 600 ₽ VAMVDOM60

16.09 Промокоды AliExpress на товары с экспресс-доставкой

Промокоды на избранные товары с экспресс-доставкой из России; действуют до конца сентября.

Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • POCO M3 • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Redmi Note 10S • Xiaomi Redmi 9 • Xiaomi Redmi Note 8 (2021) • Realme GT Master.

Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на смартфоны.

4 500 ₽ от 35 999 ₽ HITWOW4500

3 500 ₽ от 24 999 ₽ HITWOW3500

2 200 ₽ от 15 999 ₽ HITWOW2200

1 500 ₽ от 11 999 ₽ HITWOW1500

1 200 ₽ от 9 999 ₽ HITWOW1200

750 ₽ от 5 999 ₽ HITWOW750

700 ₽ от 3 599 ₽ HITWOW700

600 ₽ от 2 499 ₽ HITWOW600

Небольшой лайфхак. Если для товара, помимо экспресс-доставки из России, доступна доставка из Китая, промокод применится и при выборе последней. Это дольше, но, как правило, дешевле.

16.09 Промокоды на товары для животных

Промокоды на все товары популярных российских зоомагазинов на AliExpress.

Магазины, в которых действуют промокоды: ЗооОптТорг • Зоостандарт • Кошка с собакой • FoodForPets • Любимчик.

2 800 ₽ от 10 990 ₽ PTSP2800

1 200 ₽ от 4 990 ₽ PTSP1200

900 ₽ от 3 990 ₽ PTSP900

600 ₽ от 2 990 ₽ PTSP600

400 ₽ от 1 990 ₽ PTSP400

240 ₽ от 1 190 ₽ PTSP240

120 ₽ от 790 ₽ PTSP120

15.09 Промокод акции «Успей купить бытовую технику за 1 рубль»

Промокод акции «Успей купить бытовую технику за 1 рубль» на товары со страницы акции; действует до 20 сентября 09:59 (МСК).

Каждый день доступно только 5 (пять!) активаций промокода на всех покупателей. Правила акции — здесь.

9 999 ₽ от 10 000 ₽ RUBLBUBL

15.09 Промокоды акции «Не игрушки, а шедевры»

Промокод акции «Не игрушки, а шедевры» на товары со страницы акции (детские игрушки); действует до 17 сентября 09:59 (МСК).

600 ₽ от 3 000 ₽ FANTASY600

400 ₽ от 2 000 ₽ FANTASY400

300 ₽ от 1 500 ₽ FANTASY300

200 ₽ от 1 000 ₽ FANTASY200

100 ₽ от 500 ₽ FANTASY100

14.09 Промокоды акции «Мёрзнуть — не модно»

Промокоды акции «Мёрзнуть — не модно» на товары со страницы акции (верхняя одежда и обувь); действуют до 17 сентября 09:59 (МСК).

5 000 ₽ от 14 500 ₽ BIGSALE5000

4 000 ₽ от 11 900 ₽ BIGSALE4000

3 000 ₽ от 7 900 ₽ BIGSALE3000

2 500 ₽ от 5 000 ₽ BIGSALE2500

1 000 ₽ от 2 500 ₽ BIGSALE1000

600 ₽ от 1 500 ₽ BIGSALE600

300 ₽ от 1 000 ₽ BIGSALE300

150 ₽ от 500 ₽ BIGSALE150

10.09 Промокод на весь AliExpress

Промокод на скидку при покупке любых товаров на AliExpress.

150 ₽ от 1 000 ₽ ALIKOPOLD

10.09 Промокоды AliExpress на смартфоны

Промокоды на смартфоны с экспресс-доставкой из России.

Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • POCO M3 • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Redmi 9T • Xiaomi Redmi Note 10S • Realme GT Master • Realme GT.

3 000 ₽ от 22 000 ₽ FEB3000

2 200 ₽ от 17 000 ₽ JAN2200

10.09 Промокод акции «Выгодная цена — это сюда!»

Промокод акции «Выгодная цена — это сюда!» на товары со страницы акции.

750 ₽ от 5 000 ₽ WOW750

10.09 Купон для забывчивых

Купон для тех, кто давно не совершал покупок на AliExpress. Если при получении купона «что-то пошло не так», значит ваш аккаунт не отвечает критериям участия в акции.

250 ₽ от 300 ₽ КУПОН

10.09 Промокоды Tmall и российских магазинов AliExpress

Промокоды на бытовую технику известных брендов.

Разделы, в которых действуют промокоды: Обогреватели (зима близко!) • Встраиваемая кухонная техника • Посудомоечные машины.

7 000 ₽ от 35 000 ₽ YELLOW7000

6 000 ₽ от 30 000 ₽ YELLOW6000

5 000 ₽ от 25 000 ₽ YELLOW5000

4 000 ₽ от 20 000 ₽ YELLOW4000

3 500 ₽ от 17 500 ₽ YELLOW3500

3 000 ₽ от 15 500 ₽ YELLOW3000

2 500 ₽ от 12 500 ₽ YELLOW2500

2 000 ₽ от 10 000 ₽ YELLOW2000

1 500 ₽ от 7 500 ₽ YELLOW1500

1 000 ₽ от 5 000 ₽ YELLOW1000

800 ₽ от 4 000 ₽ YELLOW800

600 ₽ от 3 000 ₽ YELLOW600

Промокоды на технику и товары для дома на Tmall; действуют до 27 сентября.

Разделы Tmall, в которых действуют промокоды: Всё для дома • Техника • Подборка товаров.

10 000 ₽ от 89 900 ₽ WOWHOT10000

9 000 ₽ от 79 900 ₽ WOWHOT9000

8 000 ₽ от 69 900 ₽ WOWHOT8000

7 000 ₽ от 59 900 ₽ WOWHOT7000

6 000 ₽ от 49 900 ₽ WOWHOT6000

4 500 ₽ от 44 900 ₽ WOWHOT4500

4 000 ₽ от 39 900 ₽ WOWHOT4000

3 500 ₽ от 34 900 ₽ WOWHOT3500

3 000 ₽ от 27 900 ₽ WOWHOT3000

2 500 ₽ от 24 900 ₽ WOWHOT2500

2 000 ₽ от 19 900 ₽ WOWHOT2000

1 700 ₽ от 16 900 ₽ WOWHOT1700

1 500 ₽ от 14 900 ₽ WOWHOT1500

1 300 ₽ от 12 900 ₽ WOWHOT1300

1 000 ₽ от 9 900 ₽ WOWHOT1000

750 ₽ от 6 400 ₽ WOWHOT750

600 ₽ от 5 999 ₽ WOWHOT600

499 ₽ от 4 990 ₽ WOWHOT499

400 ₽ от 3 999 ₽ WOWHOT400

300 ₽ от 2 999 ₽ WOWHOT300

199 ₽ от 1 999 ₽ WOWHOT199

149 ₽ от 1 499 ₽ WOWHOT149

99 ₽ от 999 ₽ WOWHOT99

20 ₽ от 199 ₽ WOWHOT20

Промокоды на все товары популярных российских зоомагазинов на AliExpress; действуют весь сентябрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: ЗооОптТорг • Зоостандарт • Кошка с собакой • FoodForPets • Любимчик.

2 800 ₽ от 7 000 ₽ PTAG2800

2 400 ₽ от 6 000 ₽ PTAG2400

2 000 ₽ от 5 000 ₽ PTAG2000

1 600 ₽ от 4 000 ₽ PTAG1600

1 400 ₽ от 3 500 ₽ PTAG1400

1 200 ₽ от 3 000 ₽ PTAG1200

1 000 ₽ от 2 500 ₽ PTAG1000

800 ₽ от 2 000 ₽ PTAG800

600 ₽ от 1 500 ₽ PTAG600

560 ₽ от 1 400 ₽ PTAG560

480 ₽ от 1 200 ₽ PTAG480

320 ₽ от 800 ₽ PTAG320

200 ₽ от 600 ₽ PTAG200

Промокоды на избранные товары популярных российских магазинов на AliExpress; действуют весь сентябрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Кузьмич • 220 Вольт • Inst54 • TechShop • DARIS • Большой Домашний • DEKO • My Smart Home • ТехноСклад • Доляна • Дом 62 • Галамарт.

5 500 ₽ от 50 000 ₽ OTPAD5500

5 000 ₽ от 30 000 ₽ OTPAD5000

4 000 ₽ от 20 000 ₽ OTPAD4000

3 000 ₽ от 15 000 ₽ OTPAD3000

2 200 ₽ от 10 000 ₽ OTPAD2200

2 000 ₽ от 8 000 ₽ OTPAD2000

1 700 ₽ от 7 000 ₽ OTPAD1700

1 500 ₽ от 6 000 ₽ OTPAD1500

1 200 ₽ от 5 000 ₽ OTPAD1200

1 000 ₽ от 4 000 ₽ OTPAD1000

700 ₽ от 3 000 ₽ OTPAD700

500 ₽ от 2 000 ₽ OTPAD500

400 ₽ от 1 500 ₽ OTPAD400

300 ₽ от 1 000 ₽ OTPAD300

150 ₽ от 500 ₽ OTPAD150

100 ₽ от 300 ₽ OTPAD100

4 000 ₽ от 30 000 ₽ ULET4000

3 000 ₽ от 20 000 ₽ ULET3000

2 500 ₽ от 15 000 ₽ ULET2500

2 000 ₽ от 10 000 ₽ ULET2000

1 600 ₽ от 8 000 ₽ ULET1600

1 400 ₽ от 7 000 ₽ ULET1400

1 200 ₽ от 6 000 ₽ ULET1200

1 000 ₽ от 5 000 ₽ ULET1000

800 ₽ от 4 000 ₽ ULET800

500 ₽ от 3 000 ₽ ULET500

400 ₽ от 2 000 ₽ ULET400

300 ₽ от 1 500 ₽ ULET300

200 ₽ от 1 000 ₽ ULET200

100 ₽ от 500 ₽ ULET100

60 ₽ от 300 ₽ ULET60

Ещё одни промокоды на избранные товары российских магазинов на AliExpress; действуют весь сентябрь.

Магазины, в которых действуют промокоды: Santeh-Success • Mobuta • TigerMall • Russian Emperor • MH Selection • Kalina Mol.

1 550 ₽ от 8 999 ₽ HMGSP1550

1 500 ₽ от 6 999 ₽ HMGSP1500

1 400 ₽ от 5 999 ₽ HMGSP1400

1 300 ₽ от 5 499 ₽ HMGSP1300

1 200 ₽ от 4 999 ₽ HMGSP1200

1 000 ₽ от 4 499 ₽ HMGSP1000

800 ₽ от 3 999 ₽ HMGSP800

750 ₽ от 3 499 ₽ HMGSP750

700 ₽ от 2 999 ₽ HMGSP700

600 ₽ от 2 499 ₽ HMGSP600

550 ₽ от 1 999 ₽ HMGSP550

400 ₽ от 1 499 ₽ HMGSP400

325 ₽ от 1 299 ₽ HMGSP325

250 ₽ от 999 ₽ HMGSP250

200 ₽ от 899 ₽ HMGSP200

165 ₽ от 699 ₽ HMGSP165

150 ₽ от 499 ₽ HMGSP150

50 ₽ от 149 ₽ HMGSP50

Промокоды на избранные товары магазина Ситилинк на AliExpress.

8 500 ₽ от 70 000 ₽ CITITRADE8500

7 500 ₽ от 60 000 ₽ CITITRADE7500

6 250 ₽ от 50 000 ₽ CITITRADE6250

5 000 ₽ от 40 000 ₽ CITITRADE5000

3 700 ₽ от 30 000 ₽ CITITRADE3700

2 500 ₽ от 20 000 ₽ CITITRADE2500

1 200 ₽ от 10 000 ₽ CITITRADE1200

850 ₽ от 7 000 ₽ CITITRADE850

600 ₽ от 5 000 ₽ CITITRADE600

200 ₽ от 800 ₽ CITITRADE200

100 ₽ от 400 ₽ CITITRADE100

8 000 ₽ от 79 990 ₽ BUYCITI8000

7 000 ₽ от 69 990 ₽ BUYCITI7000

6 000 ₽ от 59 990 ₽ BUYCITI6000

5 000 ₽ от 49 990 ₽ BUYCITI5000

4 000 ₽ от 39 990 ₽ BUYCITI4000

3 000 ₽ от 29 990 ₽ BUYCITI3000

2 000 ₽ от 19 990 ₽ BUYCITI3000

1 000 ₽ от 10 000 ₽ BUYCITI1000

700 ₽ от 7 000 ₽ BUYCITI700

500 ₽ от 5 000 ₽ BUYCITI500

200 ₽ от 800 ₽ BUYCITI200

100 ₽ от 400 ₽ BUYCITI100

07.09 Купоны и промокоды распродажи «Осень — это скидки»

Распродажа «Осень — это скидки» на AliExpress проходит с 6 по 10 сентября 2021 года.

Купон на главной странице распродажи. Не для всех аккаунтов.

500 ₽ от 5 000 ₽ КУПОН

Купоны игры «Puzzle Game». Выполняйте задания и забирайте купоны (меньший — просто за старт игры, больший — за выполнение всех пяти заданий). Для выполнения вашего пятого задания «друг» после принятия приглашения должен выполнить три любых своих задания. Полные правила — здесь.

500 ₽ от 3 000 ₽ КУПОН

100 ₽ от 1 200 ₽ КУПОН

Промокоды на скидку при покупке любых товаров на AliExpress.

2 400 ₽ от 32 000 ₽ POKALETO2400

1 700 ₽ от 20 000 ₽ POKALETO1700

1 400 ₽ от 15 000 ₽ POKALETO1400

1 100 ₽ от 11 000 ₽ POKALETO1100

750 ₽ от 7 000 ₽ POKALETO750

400 ₽ от 4 500 ₽ POKALETO400

350 ₽ от 3 700 ₽ POKALETO350

200 ₽ от 2 000 ₽ POKALETO200

100 ₽ от 800 ₽ POKALETO100

Промокоды на избранные товары со страницы акции.

1 000 ₽ от 2 500 ₽ STPK1000

800 ₽ от 2 000 ₽ STPK800

600 ₽ от 1 500 ₽ STPK600

400 ₽ от 1 000 ₽ STPK400

200 ₽ от 500 ₽ STPK200

120 ₽ от 300 ₽ STPK120

Промокоды распродажи «Super Brands Deals» на все товары (проходит в те же даты, что и распродажа «Осень — это скидки») для жителей стран, не входящих в СНГ, кроме Кореи, Испании, Франции и Бразилии.

$16 от $150 99SD16

$13 от $110 99SDB13

$9 от $80 99SD09

$6 от $50 99SD6

$4 от $40 99SD04

Промокоды на продукцию Xiaomi (товары со страницы акции) для жителей стран СНГ, кроме России и Украины.

$25 от $300 CENOPAD25

$20 от $200 CENOPAD20

$15 от $150 CENOPAD15

$10 от $90 CENOPAD10

$5 от $45 CENOPAD5

$3 от $27 CENOPAD3

$2 от $18 CENOPAD2

$1 от $9 CENOPAD1

01.09 Промокоды на весь AliExpress

Промокоды на скидку при покупке любых товаров на AliExpress.

200 ₽ от 800 ₽ ALIMEGACOM

140 ₽ от 1 000 ₽ BELVEB2

31.08 Баллы новой программы лояльности AliExpress

300 баллов новой программы лояльности можно получить за первую установку российского мобильного приложения AliExpress, предварительно посетив страницу акции не позднее 9 сентября. Полные правила — здесь.

Баллами новой программы лояльности AliExpress можно оплатить до половины стоимости покупки (в зависимости от уровня аккаунта). Программа лояльности работает только в российском мобильном приложении (в глобальном — не работает).

300 баллов БОНУС

28.08 Промокоды на смартфоны с экспресс-доставкой

Промокоды на смартфоны POCO F3, POCO X3 Pro, POCO M3 Pro и POCO M3 с экспресс-доставкой по России без таможенной пошлины.

3 000 ₽ от 19 999 ₽ RUVIP3000

2 300 ₽ от 14 999 ₽ RUVIP2300

1 500 ₽ от 9 999 ₽ RUWOW1500

1 200 ₽ от 7 799 ₽ RUWOW1200

Промокоды на смартфоны Xiaomi Mi 11i, POCO F3 и POCO X3 Pro с экспресс-доставкой по России без таможенной пошлины.

4 500 ₽ от ?? 000 ₽ CRAZY4500

3 500 ₽ от ?? 000 ₽ CRAZY3500

3 000 ₽ от ?? 000 ₽ CRAZY3000

Промокоды на избранные товары с экспресс-доставкой по России без таможенной пошлины.

Например, можно купить эти смартфоны: OnePlus Nord 2 • OnePlus Nord CE • OnePlus 8T • OnePlus 8 • POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • Xiaomi Mi 11 • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Mi 11 Lite • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Redmi Note 10S • Xiaomi Redmi Note 8 2021 • Xiaomi Redmi 9T • Xiaomi Redmi 9.

6 000 ₽ от 50 000 ₽ JUNE6000

4 000 ₽ от 30 000 ₽ MAY4000

3 000 ₽ от 22 000 ₽ presell3000

2 800 ₽ от 25 000 ₽ APR2800

2 500 ₽ от 16 000 ₽ MAR2500

1 800 ₽ от 13 000 ₽ FEB1800

1 000 ₽ от 8 000 ₽ JAN1000 OS1000

02.08 Промокоды на товары для школы и офиса

Промокоды на товары для школы и офиса (тетради, дневники, ручки, карандаши, пеналы и прочее) с быстрой доставкой по России со страницы акции; действуют до 1 сентября 10:00 (МСК).

400 ₽ от 1 200 ₽ SCHOOL400

250 ₽ от 900 ₽ SCHOOL250

170 ₽ от 550 ₽ SCHOOL170

110 ₽ от 350 ₽ SCHOOL110

23.08 Купоны и промокоды распродажи «Неделя подарков»

Распродажа «Неделя подарков» проходит в два этапа: 18–23 августа — разогрев, 23–28 августа — финал.

Купон на главной странице распродажи (доступен не всем).

200 ₽ от 1 000 ₽ КУПОН

Купоны игры «Puzzle Game». Выполняйте задания и забирайте купоны (меньший — просто за старт игры, больший — за выполнение всех пяти заданий).

500 ₽ от 3 000 ₽ КУПОН

100 ₽ от 1 200 ₽ КУПОН

Купон игры «Order Game» за три покупки в период распродажи и выбор бренда и категории. Купон дадут уже после распродажи, в сентябре.

1 000 ₽ от 4 000 ₽ КУПОН

Купоны, монеты и товары за 1 ₽ можно выиграть в игре «Печенье с предсказаниями».

Как повезёт ИГРАТЬ!

Обмен монет (работает только в мобильном приложении). Не успели обменять — приходите в начале следующего часа.

$7 от $70 КУПОН

$3 от $30 КУПОН

Для участия в очередной акции Visa необходимо перейти по ссылке и совершить покупку с оплатой картой Visa любого банка после 20:00 (МСК) следующего дня. Скидка будет рассчитана автоматически. Акция проводится с 23 по 27 августа. Правила акции — здесь.

250 ₽ от 450 ₽ СКИДКА

Промокоды на весь AliExpress для тех, кто полгода провёл без покупок. Только для мобильного приложения!

500 ₽ от 1 000 ₽ 500FOROLD OLD500 OLDBUYER1 TASTY

Промокоды на все товары AliExpress.

3 500 ₽ от 60 000 ₽ GIFTWEEK3500

2 400 ₽ от 32 000 ₽ GIFTWEEK2400

1 850 ₽ от 14 800 ₽ PODAROCHEK

1 700 ₽ от 20 000 ₽ GIFTWEEK1700

1 500 ₽ от 12 000 ₽ MFN1500aug1

1 500 ₽ от 15 000 ₽ GIFTWEEK1500

1 000 ₽ от 11 000 ₽ GIFTWEEK1000

890 ₽ от 7 500 ₽ PODARIM

800 ₽ от 7 000 ₽ MFN800ali1

650 ₽ от 6 600 ₽ GIFTWEEK650

600 ₽ от 6 000 ₽ MFN600aug

500 ₽ от 5 000 ₽ MFN500aug1

500 ₽ от 6 000 ₽ MFN500aug

450 ₽ от 3 700 ₽ DARIM

400 ₽ от 3 200 ₽ MFN400aug

400 ₽ от 4 500 ₽ GIFTWEEK400

350 ₽ от 2 800 ₽ MFN350ali1

300 ₽ от 2 400 ₽ MFN300aug

250 ₽ от 2 000 ₽ MFN250aug

200 ₽ от 1 600 ₽ MFN200aug

200 ₽ от 2 000 ₽ GIFTWEEK200

150 ₽ от 1 500 ₽ MFN150aug

100 ₽ от 1 000 ₽ GIFTWEEK100 KUPINAALI100 MFN100aug

Промокоды на все товары AliExpress для жителей Беларуси, Армении, Казахстана и Молдовы (для каждой страны свой).

300 ₽ от 2 000 ₽ belarus300 armenia300 kazakhstan300 moldova300

Промокоды на все товары AliExpress для жителей Украины и европейских стран.

$30 от $250 EOSSAFF30

$23 от $190 EOSSAFF23

$18 от $150 EOSSAFF18

$13 от $110 EOSSAFF13

$7 от $50 EOSSAFF7

13.08 Промокоды на весь AliExpress

Распродажа «Новый сезон — новые свершения» закончилась, но часть промокодов всё ещё действует.

1 400 ₽ от 12 000 ₽ BIGSKIDKA

1 100 ₽ от 10 000 ₽ WOWSKIDKA

900 ₽ от 7 000 ₽ HOTSKIDKA

550 ₽ от 5 000 ₽ URASKIDKA

400 ₽ от 3 500 ₽ MYSKIDKA

280 ₽ от 2 500 ₽ SKIDON

100 ₽ от 1 000 ₽ SKIDKADA

60 ₽ от 500 ₽ SKIDOCHKA

09.08 Купон и промокоды распродажи «Новый сезон — новые свершения»

Распродажа «Новый сезон — новые свершения» проходит с 10 августа 10:00 по 13 августа 09:59 (МСК).

Купон на все товары AliExpress и Tmall.

500 ₽ от 5 000 ₽ КУПОН

Промокоды на все товары AliExpress и Tmall.

2 400 ₽ от 32 000 ₽ OTLICHNIK

1 700 ₽ от 20 000 ₽ ZNANIA

1 300 ₽ от 15 000 ₽ SHKOLA

1 000 ₽ от 11 000 ₽ ZOLOTAYA

700 ₽ от 7 000 ₽ ZVONOK

500 ₽ от 6 000 ₽ UCHEBA

400 ₽ от 4 500 ₽ UNIVER

350 ₽ от 3 700 ₽ PORTFEL

150 ₽ от 2 000 ₽ PEREMENKA

Промокоды на все товары AliExpress для жителей Украины и европейских стран.

$10 от $100 AE10A

$3 от $30 AE3A

Промокоды на одежду и обувь известных брендов: Puma, Crocs, ТВОЕ, Zolla, Baon и других; действуют на товары со страницы акции.

2 000 ₽ от 8 000 ₽ AFC2000

1 000 ₽ от 4 000 ₽ AFC1000

500 ₽ от 2 000 ₽ AFC500

400 ₽ от 1 500 ₽ AFC400

250 ₽ от 1 000 ₽ AFC250

Промокоды на хиты продаж; действуют на товары со страницы акции.

1 000 ₽ от 3 000 ₽ AGHT1000

800 ₽ от 2 500 ₽ AGHT800

600 ₽ от 1 800 ₽ AGHT600

400 ₽ от 1 200 ₽ AGHT400

200 ₽ от 600 ₽ AGHT200

100 ₽ от 300 ₽ AGHT100

31.07 Скидка при оплате картой Visa

Для участия в акции необходимо перейти по ссылке и совершить покупку с оплатой картой Visa любого банка после 20:00 (МСК) следующего дня. Скидка будет рассчитана автоматически. Акция завершится 6 августа в 10:00 (МСК). Правила акции — здесь.

100 ₽ от 400 ₽ СКИДКА

28.07 Купон на весь AliExpress

Купон на скидку при покупке любых товаров на AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ; действует 10 дней с момента получения.

300 ₽ от 1 500 ₽ КУПОН

28.07 Промокоды на все товары

Промокоды на скидку при покупке любых товаров на AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ.

1 500 ₽ от 12 000 ₽ SUN1500

900 ₽ от 7 000 ₽ SUN900

470 ₽ от 3 500 ₽ SUN470

400 ₽ от 3 000 ₽ SUN400

350 ₽ от 3 000 ₽ MNF350

330 ₽ от 2 500 ₽ SUN330

270 ₽ от 2 000 ₽ SUN270

200 ₽ от 1 600 ₽ MNF200

150 ₽ от 1 000 ₽ LET150

60 ₽ от 500 ₽ LET60

28.07 Промокод на полезные мелочи

Промокод на товары до 399 ₽ со страницы акции.

50 ₽ от 99 ₽ UHWOW50

28.07 Промокоды распродажи «Ого-ого скорости!»

Промокоды распродажи «Ого-ого скорости!» на товары российских магазинов; действуют до 30 июля 09:59 (МСК).

1 500 ₽ от 20 000 ₽ JULYBOOST1500

1 000 ₽ от 15 000 ₽ JULYBOOST1000

850 ₽ от 10 000 ₽ JULYBOOST850

650 ₽ от 8 000 ₽ JULYBOOST650

400 ₽ от 4 700 ₽ JULYBOOST400

200 ₽ от 3 000 ₽ JULYBOOST200

100 ₽ от 1 600 ₽ JULYBOOST100

Промокоды на хиты продаж; действуют до 30 июля 09:59 (МСК).

800 ₽ от 2 800 ₽ HPJL800

450 ₽ от 1 500 ₽ HPJL450

300 ₽ от 1 000 ₽ HPJL300

150 ₽ от 500 ₽ HPJL150

25.07 Промокоды магазина Ситилинк на AliExpress

Промокоды действуют на избранные товары магазина «Ситилинк» до 5 августа. Если хотели купить игровой ноутбук, мощную видеокарту, 4K-телевизор, электросамокат или что-то ещё электронное, самое время это сделать.

8 500 ₽ от 70 000 ₽ FUTURE8500

7 500 ₽ от 60 000 ₽ FUTURE7500

6 250 ₽ от 50 000 ₽ FUTURE6250

5 000 ₽ от 40 000 ₽ FUTURE5000

3 700 ₽ от 30 000 ₽ FUTURE3700

2 500 ₽ от 20 000 ₽ FUTURE2500

1 200 ₽ от 10 000 ₽ FUTURE1200

850 ₽ от 7 000 ₽ FUTURE850

600 ₽ от 5 000 ₽ FUTURE600

200 ₽ от 800 ₽ FUTURE200

100 ₽ от 400 ₽ FUTURE100

17.07 Промокод на весь AliExpress

Промокод на скидку при покупке любых товаров на AliExpress; действует с 17 июля 10:00 по 31 июля 09:59 (МСК).

100 ₽ от 600 ₽ KOL100JULY

17.07 Промокоды акции «Супермаркет у вас в смартфоне»

Промокоды акции «Супермаркет у вас в смартфоне» на товары со страницы акции (продукты, зоотовары и бытовая химия).

1 000 ₽ от 4 000 ₽ DARIM1000

600 ₽ от 2 400 ₽ DARIM600

400 ₽ от 1 800 ₽ DARIM450

300 ₽ от 1 200 ₽ DARIM300

150 ₽ от 600 ₽ DARIM150

16.07 Промокод на весь Tmall

Промокод на скидку при покупке любых товаров в магазине Tmall на AliExpress.

4 000 ₽ от 13 800 ₽ 16CBX4000

16.07 Промокоды популярных российских магазинов на AliExpress и Tmall

Промокоды на избранные товары в магазинах Ситилинк, TechPort, Большой домашний, Prosto Store, Daris и Доляна; действуют до 1 августа 09:59 (МСК).

2 500 ₽ от 20 000 ₽ OGOJULY2500

2 000 ₽ от 15 000 ₽ OGOJULY2000

1 500 ₽ от 10 000 ₽ OGOJULY1500

1 300 ₽ от 6 000 ₽ OGOJULY1300

900 ₽ от 4 000 ₽ OGOJULY900

700 ₽ от 3 000 ₽ OGOJULY700

500 ₽ от 2 000 ₽ OGOJULY500

400 ₽ от 1 500 ₽ OGOJULY400

250 ₽ от 1 000 ₽ OGOJULY250

150 ₽ от 500 ₽ OGOJULY150

100 ₽ от 300 ₽ OGOJULY100

50 ₽ от 150 ₽ OGOJULY50

12.07 Купоны и промокоды июльской распродажи «Все оттенки шопинга»

Распродажа «Все оттенки шопинга» для России и стран СНГ продлится до 16 июля 09:59 (МСК). Для всех остальных стран в это время пройдёт распродажа «Super Brands Week» с собственной пачкой промокодов.

Купон на главной странице распродажи. Появляется не всегда и не у всех. Проверяйте время от времени.

500 ₽ от 5 000 ₽ КУПОН

Купоны игры «Puzzle Game» за выполнение заданий. Малый купон достаётся всем, а большой — выполнившим все пять заданий.

500 ₽ от 1 800 ₽ КУПОН

100 ₽ от 800 ₽ КУПОН

Купон игры «Order Game» на покупки в августе за покупки в июле. Купон за три заказа товаров со страницы акции (на самом деле, не только) и выбор категории и бренда будет зачислен по завершении июльской распродажи.

1 000 ₽ от 2 000 ₽ КУПОН

Промокоды на любые товары AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ; действуют с 12 июля 10:00 по 16 июля 09:59 (МСК).

1 800 ₽ от 20 000 ₽ SHOPKING

1 300 ₽ от 15 000 ₽ WOWSKIDKA

700 ₽ от 8 000 ₽ FANTASTIK

300 ₽ от 4 000 ₽ ILOVEALIK

150 ₽ от 2 000 ₽ OTTENKI

100 ₽ от 800 ₽ alitopkol100

100 ₽ от 1 000 ₽ MFN100july

Промокоды на любые товары AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ; действуют с 9 июля 10:00 по 31 июля 09:59 (МСК).

150 ₽ от 1 500 ₽ aliinfo150

100 ₽ от 1 000 ₽ aliinfo100

12.07 Промокоды распродажи «Super Brands Week»

Промокоды распродажи «Super Brands Week» для жителей Украины и многих других стран, исключая Россию и страны СНГ, Испанию, Францию и Бразилию; действуют с 12 июля 10:00 по 16 июля 09:59 (МСК).

$21 от $150 ADMITADS21 SBEAE21

$14 от $100 ADMITADS14 SBEAE14

$11 от $100 ADMITADB11 EPNB11 MFN11 SBGAE11

$6 от $50 ADMITADB6 ADMITADS6 EPNB6 MFN6 SBEAE6 SBGAE6

06.07 Промокоды мини-распродажи «Тренды лета»

Промокоды мини-распродажи «Тренды лета» на товары со страницы распродажи; действуют до 16 июля 09:59 (МСК). В фокусе акции: купальники, солнцезащитные очки, аксессуары и платья известных брендов.

1 500 ₽ от 4 500 ₽ SSALEJ1500

1 000 ₽ от 3 000 ₽ SSALEJ1000

600 ₽ от 2 000 ₽ SSALEJ600

400 ₽ от 1 500 ₽ SSALEJ400

250 ₽ от 1 000 ₽ SSALEJ250

100 ₽ от 500 ₽ SSALEJ100

03.07 Купон на товары с доставкой Plus

Купон на товары с доставкой Plus для избранных пользователей (критерий избранности неизвестен); действует неделю с момента получения. Купоны раздаются до 15 июля 23:59 (МСК).

300 ₽ от 1 000 ₽ КУПОН

01.07 Промокоды на зоотовары

Промокод на зоотовары (корма для кошек и собак, лотки, переноски и прочее) со страницы акции. Скидка 33% на корма бывает нечасто (почти никогда).

1 000 ₽ от 3 000 ₽ PET1000

Промокоды на зоотовары со страницы акции; действуют до 5 июля 09:59 (МСК).

300 ₽ от 1 200 ₽ JPET300

500 ₽ от 2 000 ₽ JPET500

800 ₽ от 3 000 ₽ JPET800

1 200 ₽ от 4 200 ₽ JPET1200

1 800 ₽ от 6 000 ₽ JPET1800

01.07 Промокоды акции «Остатки сладки»

Промокоды акции «Остатки сладки» (продолжение летней распродажи); действуют на все товары AliExpress и Tmall до окончания числа активаций.

3 500 ₽ от 60 000 ₽ ZHARA

2 400 ₽ от 32 000 ₽ BEACH

1 500 ₽ от 19 000 ₽ OTPUSK

1 000 ₽ от 12 000 ₽ ZAGAR

600 ₽ от 6 000 ₽ RELAX

300 ₽ от 2 000 ₽ PSALE300

300 ₽ от 3 300 ₽ DANCE

150 ₽ от 1 000 ₽ FUN

24.12.2021 • 25.12.2021 • 26.12.2021 • 27.12.2021 • 28.12.2021 • 29.12.2021 • 30.12.2021

Промокоды AliExpress на первый заказ для новых пользователей

Новичкам AliExpress создаёт особые условия. Промокоды для пользователей, которые ещё ни разу ничего не покупали на этой площадке, позволяют получить очень большой процент скидки.

Промокоды для новых пользователей, размещающих свой первый заказ (любой товар) на AliExpress или Tmall.

Эти промокоды применяются только в мобильном приложении AliExpress.

500 ₽ от 1 000 ₽ 500AE 777OCT AliExpress500new alipodarok500 HIT500 MFN400new MFN500sept POP500 PUSH500 ULTRA500 500UP ePN500new BIG500 MEGACODE RUS500 TASTY0101 500 ₽ от 1 500 ₽ 500HYPE 500RUSSIA LIKE555 NEWBUYER500 OLDY500 THEBEST500 500BEST 500LOVEnew BREEZ500 JARA500 MNF500 450 ₽ от 900 ₽ 450HOTTOP 450NEWTOP ALIXXL01 ALIXXL555 COOL333 TOPHOT450 450BOMBnew NEW450 400 ₽ от 800 ₽ 400NEWPOP 400WOWPOP AEXL01 AEXL555 alifamily400new MFN400new OCTOBER400 STRIKE777 SUNNY777 400BUYnew GOGOGO11 WOW400 400 ₽ от 1 200 ₽ ROCKET400 HOT400 VIP400 350 ₽ от 700 ₽ 350NEWWOW AEBIG05 AEBIG555 OCTOBER350 WONDER777 350LOVEnew LETO350 POP350 300 ₽ от 600 ₽ 01NEWBUY 10NEWBUY ALIVIP555 ALIVIP777 NEWBUY300 300KISSnew ALINEW300SUMMER CHILLI GO300 LETO300 MFNnew1 250 ₽ от 500 ₽ DECEMBER250 250LIGHT AEVIP01 AEVIP05 MIRACLE555 OCTOBER250 250AEnew 500ALInew NOW250 250 ₽ от 750 ₽ ALIFAMILY250 CRUSH Ucenka250 Ucenka251 Ucenka252 200 ₽ от 400 ₽ alifamily200newnov VKExpress200 150 ₽ от 300 ₽ 150LETO

Что такое промокод Алиэкспресс

Промокод AliExpress — кодовое слово, ввод которого на этапе оформления заказа позволяет получить фиксированную скидку. Промокоды являются альтернативной формой купонов AliExpress.

Промокоды отличаются от купонов, в первую очередь, тем, что не отображаются в личном кабинете и вообще «не существуют» для пользовательского аккаунта вплоть до момента их применения. Промокоды AliExpress иногда публикуются на самой торговой площадке, но чаще их можно обнаружить на сторонних ресурсах (например, на этой странице). Как правило, массовое появление новых промокодов происходит перед очередной распродажей.

Как и купоны, промокоды AliExpress характеризуются номиналом (размером скидки) и минимальной суммой заказа, при достижении которой они могут быть применены. Обычно промокоды имеют ограниченный срок действия и количество активаций, а также могут быть использованы покупателями из определённого региона.

Промокоды и купоны AliExpress — вещи взаимоисключающие; получить скидку можно либо по промокоду, либо по купону. Когда промокоды только появились на AliExpress, существовали уязвимости на сайте и в iOS-приложении, позволяющие путём несложных махинаций применить оба скидочных инструмента. В настоящее время эти уязвимости устранены.

Как использовать промокод AliExpress

Для применения промокода на сайте AliExpress необходимо указать промокод в одноимённом поле и нажать кнопку «Применить». Если промокод активен, а также удовлетворены все условия его применения к заказу, сумма заказа уменьшится на номинал промокода.

В мобильном приложении AliExpress для применения промокода необходимо нажать на строку «Введите код» и указать промокод в появившемся окне.

Если промокод не применяется

Если с промокодом что-то не так (истекли срок действия или число активаций, регион пользователя отличается от региона промокода и т.п.), сообщение об ошибке может легко ввести в заблуждение пользователя, не знакомого с особенностями китайского сайтостроения. Например, ошибка с сообщением «О нет! Интернет-соединение прервалось» в данном случае не имеет никакого отношения к стабильности подключения к сети, просто промокод уже «протух» и стоит поискать что-то посвежее.

Впрочем, в большинстве случаев текст ошибки всё же несёт смысловую нагрузку. Например, сообщение «Сумма заказа (без учёта стоимости доставки) меньше минимальной суммы, указанной в промокоде» («The order amount (excluding shipping fee) is under the minimum spend of this promo code») означает, что не выполнено условие минимальной суммы заказа для промокода: он предназначен для покупки вещей подороже.

Сообщение «Все доступные коды уже были использованы» («This promo code is a limited offer and is no longer available») говорит о том, что для данного промокода исчерпано количество активаций. Кстати, иногда (довольно редко) промокоды «перезаряжают», и они снова становятся доступны.

Также в 2021 году промокоды распродаж стали применяться не у всех пользователей. Если вы получили сообщение «Вы не можете использовать этот промокод» («This promo code can only be used by specific buyers»), это означает, что вы не вошли в число счастливчиков. Попробуйте оформить заказ с этим промокодом с аккаунта жены/мужа, тёщи/свекрови, соседа или кого-то ещё.

Наконец, сообщение «Если вы ещё не размещали заказов на AliExpress, этот промокод для вас!» означает, что вы пытаетесь применить промокод для новых пользователей, не будучи новым пользователем.

Код приглашения Алиэкспресс

Код приглашения Алиэкспресс — уникальная последовательность, состоящая из восьми символов, предназначенная для приглашения друзей на платформу AliExpress и не являющаяся промокодом.

Каждый пользователь AliExpress, совершивший хотя бы одну покупку, может создать свой уникальный код приглашения в мобильном приложении. Каждый пользователь, ещё не вводивший код приглашения, может указать любой из действующих и получить скидочные купоны (их набор постоянно меняется). «Владелец» кода также получит скидочные купоны (правда, на меньшую сумму скидки), если приглашённый совершит покупку.

Для получения купонов на сумму 600 ₽ введите код приглашения INFOU2KY, перейдя по ссылке, или создайте новую учётную запись, перейдя по ссылке.

Вопросы и ответы

— Зачем нужны промокоды AliExpress? Всё просто: промокоды AliExpress позволяют получить скидку при покупке товара на площадках AliExpress и Tmall. — Где найти промокоды AliExpress? На этой страницы регулярно публикуются активные промокоды AliExpress. Мы получаем их из нескольких источников и обязательно проверяем перед размещением на сайте. — Как применить промокод AliExpress? Промокод AliExpress применяется на этапе оформления и оплаты заказа, как это описано выше. — Как применить промокод вместе с купоном AliExpress? К сожалению, промокоды (не только самой площадки, но и продавцов) не могут быть использованы одновременно с купонами AliExpress для получения скидки. Ввод промокода сбрасывает применённый купон, а применение купона отменяет действие промокода.