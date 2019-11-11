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Когда-то давным-давно никаких промокодов на AliExpress не было, люди добывали огонь трением, молились своим языческим богам, твитили рунами, а скидку на AliExpress получали исключительно по купонам. И вот одним прекрасным утром Джек Ма проснулся в особенно добром настроении, без приключений добрался до офиса и невзначай бросил на планёрке: «А не забацать ли нам, товарищи, промокоды?» И были забацаны промокоды. Нет, мы не утверждаем, что всё случилось именно так, но как-то же оно случилось…
Ниже приведены рабочие промокоды AliExpress на декабрь 2021 года, а также ссылки на страницы, содержащие красные купоны. Активные промокоды и купоны обозначены жёлтым фоном, неактивные — серым.
Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на телефоны.
Распродажа «Это радует!» пройдёт с 27 декабря 11:00 по 1 января 10:59 МСК с «разогревом» 24–27 декабря.
Основные страницы распродажи: Главная (РФ) • Главная (СНГ) • Главная (Украина) • Хиты продаж • Необычные товары • Всё для зимних каникул • Товары до 800 ₽ • Горящие товары • Хиты продаж (ещё одни).
Купоны действуют на любые товары для пользователей из России и стран СНГ с 27 декбря 11:00 по 1 января 10:59 МСК.
Купоны доступны не для всех пользователей. Номинал купонов может отличаться от указанного.
Промокоды действуют на любые товары для пользователей из России и стран СНГ с 27 декбря 11:00 по 1 января 10:59 МСК.
Хотите вовремя узнавать о таких промокодах — подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
У покупателей из России и стран СНГ есть возможность получать скидочные купоны Алиэкспресс, обменивая их на баллы, добываемые путём выполнения заданий в мобильном приложении. Правила акции — здесь.
Весь декабрь при оплате заказа картой Visa любого банка предоставляется дополнительная скидка, которая суммируется со скидкой по купонам и промокодам.
За сутки до покупки необходимо посетить страницу акции, что считается заявкой на участие. Скидка действует семь дней, автоматически вычитаясь из стоимости заказа на этапе оплаты. Скидку можно получить дважды, если второй заказ оформить не позднее семи суток после первого. На третий и последующие заказы скидка не распространяется. Подробные правила — здесь.
Купоны доступны в мобильном приложении AliExpress: в профиле пользователя, в разделе «Мои заказы», а также на карточках произвольных товаров. Номинал купона может отличаться от указанного. Раздача то прекращается, то возобновляется — проверяйте время от времени.
Промокоды акции «Низкая цена» на товары со страницы акции (огромный каталог: от чипсов и кофе до смартфонов) с быстрой доставкой из России.
На самом деле, эти промокоды действуют не только на товары со страницы акции, но и вообще на многие товары с доставкой из России. Более того, если у товара есть доставка из России и Китая, то промокод нередко срабатывает и во втором случае.
Промокоды акции «Crockid оденет всех» на яркую, но практичную детскую одежду бренда Crockid.
Промокоды акции «Им сверху видно всё» на квадрокоптеры и экшн-камеры.
Промокоды на смартфоны Xiaomi и POCO с быстрой доставкой со склада в России без таможенной пошлины.
Бюджетные смартфоны, как правило, выгоднее заказывать из Китая, найдя лучшие цены здесь.
Магазины, в которых действуют промокоды: C1 Global Store • POCO Official Store.
Товары, на которые действуют промокоды: Redmi Note 10S • Redmi 9A • Redmi K40 Gaming • POCO F3 • POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO X3 Pro • POCO M4 Pro 5G • POCO M3 Pro 5G.
Промокоды действуют только на товары каталога домашней техники (от миксеров до холодильников) с доставкой из России.
Промокоды акции «С модным годом!» на товары со страницы акции (одежда известных брендов с быстрой доставкой по России).
Промокоды акции «Дни красоты» на товары со страницы акции (средства для ухода за кожей и волосами, макияжа, маникюра, а также подарки для мужчин и женщин).
Весь декабрь действуют промокоды на автотовары: автозапчасти, масла и жидкости, видеорегистраторы и многое другое.
Магазины, в которых действуют промокоды: 70mai-Russian • AMP Official • AutoProfi • MOBIL • ONLINEZAP New • SINDIKA • TOTAL Official.
Акция «Охота на гаджеты» проходит с 11 декабря 11:00 по 16 декабря 10:59 МСК. Промокоды акции действуют на товары из специального каталога (смартфоны, умные часы, игровые консоли, квадрокоптеры, колонки, наушники и многое другое).
В ассортименте детского магазина «Gnom.land» на AliExpress — не только игры и игрушки самых известных брендов, но и множество других товаров для детей и их родителей. Промокоды действуют на все товары магазина до 22 декабря 10:59 МСК.
Раздел «Есть!», объединяющий супермаркеты, зоомагазины и аптеки, представлен только в мобильном приложении AliExpress. Доставка заказов осуществляется штатными службами доставки магазинов в радиусе их действия.
Промокоды раздела «Есть!» на скидку до 25,7% на первый заказ в магазине Лента.
Промокоды раздела «Есть!» на скидку до 23,5% на первый заказ в магазинах Самокат, ВкусВилл, Metro и Ашан.
Промокоды раздела «Есть!» на скидку до 20% на заказы в магазинах Четыре лапы и Ле`Муррр.
Промокоды на товары для животных; действуют до конца декабря.
Магазины, в которых действуют промокоды: Зооогурман • Зоооптторг • Зоостандарт • Кошка с собакой • FoodForPets • Любимчик.
Промокоды на товары категории «Автомобили и мотоциклы» российских магазинов. После перехода по ссылке установите опцию фильтра «Tmall», чтоб отбросить товары китайских продавцов, на которые промокоды не действуют.
Промокоды на бытовую и кухонную технику с быстрой доставкой из России; действуют весь декабрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Ситилинк • Техпорт • Tefal • Whirpool • Kitfort • Avex • Zigmund&Shtain • BestGoods • House&Garden • Krona • Арсенал-БТ.
Промокоды на различные товары; действуют весь декабрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Кузьмич • Inst54 • RoomMag • Daris • Большой Домашний • DEKO • Сима-ленд • My Smart Home • Доляна • Дом 62 • Галамарт.
Промокоды на различные товары; действуют весь декабрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Сантех Успех • Mobuta • TigerMall • Russian Emperor • MH Selection • Kalina Mol.
Новогодняя распродажа AliExpress в 2021 году пройдёт с 6 декабря 11:00 по 11 декабря 10:59 МСК. Самые полезные страницы распродажи: новогодние товары (подарки, ёлки, украшения), скидки на Apple, скидки на Xiaomi. В период распродажи действует дополнительная скидка по карте Visa.
Купон на странице распродажи
Перейдите по ссылке и получите купон. Номинал купона зависит от уровня аккаунта и… везения, выбрать его нельзя. Ниже — самый крупный и самый мелкий из возможных.
Промокоды распродажи
Это не все промокоды, будут ещё. Следите за обновлениями страницы или подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокоды действуют на любые товары для всех пользователей из России и стран СНГ.
Промокоды на смартфоны Xiaomi, POCO, Realme и OnePlus с доставкой из России без таможенной пошлины.
Бюджетные смартфоны, как правило, выгоднее заказывать из Китая, найдя лучшие цены здесь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Russian Tech Store • Realme Official Store • OnePlus Official Store • OnePlus Global Store.
Промокоды действуют на любые товары для всех пользователей из Украины и стран, не относящихся к СНГ (кроме Франции, Испании, Польши, Бразилии, Кореи и Саудовской Аравии).
Промокод на любые товары AliExpress для всех российских пользователей. Только один раз на аккаунт!
Хотите вовремя узнавать о таких промокодах — подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокоды акции «Хиты продаж» на товары со страницы акции (еда, зоотовары, бытовая химия, товары для здоровья и другие категории).
Промокоды акции «Зима на порог, тепло — в гардероб» на товары со страницы акции (одежда, обувь и аксессуары для всей семьи).
Промокоды акции «Клуб мам» на товары для мам и их малышей (подгузники, коляски, автокресла, игрушки, одежда и прочее) со страницы акции.
Распродажа «Чёрная пятница» продлится до 30 ноября 10:59 МСК.
Купон на странице распродажи
Купон доступен для получения на странице распродажи и некоторых дочерних страницах. Его номинал зависит от аккаунта.
Купон за три покупки
Купон игры «Order Game» на скидку 1 000 ₽ от 4 000 ₽ выдаётся за покупку до 30 ноября 10:59 трёх товаров с быстрой доставкой и выбор любимых бренда и категории. Полученный купон действует с 28 ноября 2021 года 11:00 по 1 января 2022 года 10:59 МСК.
При желании можно найти подходящие товары за 1 ₽, например, этот или этот.
Промокоды Чёрной пятницы
Промокоды на смартфоны с доставкой из России
Промокоды действуют на товары ряда магазинов при доставке со склада в России (без пошлины).
Это лучшие промокоды для заказа смартфонов из России. Бюджетные смартфоны выгоднее заказать из Китая, сравнив цены здесь.
Магазины, в которых действуют промокоды: C1 Global Store • Xiaomi Mi Store • Xiaomi Store • POCO Official Store.
Промокоды на хиты продаж
Промокоды действуют только на товары каталога «Хиты продаж» с доставкой из России, но процент скидки по ним выше, чем по универсальным промокодам.
Промокоды для жителей Украины и стран Европы
Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей. Только один раз на аккаунт!
Хотите вовремя узнавать о таких промокодах — подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокод акции «И всё до 399 рублей» на товары со страницы акции (возможно, не на все из них).
Крупнейшая в уходящем году распродажа AliExpress 11.11 стартует 11 ноября в 11:00 МСК и продлится до 13 ноября 10:59 МСК. Её «разогрев», начавшийся 28 октября, завершится в момент старта основного этапа распродажи.
Не забывайте открывать Алибоксы при покупке от 1 000 ₽ (при условии, что первые три уровня игры пройдены ранее) — в них могут оказаться ценные призы.
Купон AliExpress на скидку до 18% выпадает при старте мобильного приложения и на страницах случайных товаров на некоторых аккаунтах; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.
Промокоды «разогрева»; действуют с 28 октября 10:00 по 13 ноября 10:59 МСК.
Промокоды основного этапа; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.
На крупных распродажах AliExpress иногда выпускает промокоды на большой процент скидки с малым числом активаций, живущие считанные минуты. Чтоб не пропустить их, подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокоды основного этапа на товары с доставкой из России; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.
Это лучшие промокоды для заказа смартфонов из России. Бюджетные смартфоны выгоднее заказать из Китая, сравнив цены здесь.
Промокоды основного этапа для всех стран, кроме России и СНГ, Франции, Испании и Бразилии; действуют с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.
Промокоды акции «Хиты бытовой техники» на товары со страницы акции (холодильники, стиральные машины, пылесосы, обогреватели и другая бытовая техника); действуют до 13 ноября 10:59 МСК.
Купон на любые товары AliExpress для всех российских пользователей.
Промокоды на товары российских магазинов AliExpress и Tmall из списка:
P&G • Crocs • ЗооОптТорг • Гармония цен • Pommax • SemeShop • Bossa Nova • Медпокупки • Улыбка радуги • Shtu4ki • PRODVDOM • UFEELGOOD • KDV • Synergetic • Gold-Standart • SPLAT • Tabera Coffee • Любимчик • Ветаптека • YokoSun • ТВОЕ.
Эти промокоды уже работают.
Эти промокоды будут действовать с 11 ноября 11:00 по 13 ноября 10:59 МСК.
Промокоды акции «Комфорт в каждом метре» на товары со страницы акции (всё для дома: от продуктов до телевизоров) с быстрой доставкой из России; действуют до 11 ноября 10:59 МСК.
Платёжная система «Мир» возвращает покупателям 10% с их заказов на AliExpress, но не более 500 ₽ в месяц на одну карту и не более чем на три карты одного держателя. Для участия необходимо зарегистрировать карту на странице акции до совершения покупок. Акция продлится до конца октября. Правила акции — здесь.
Уже получили кэшбэк в сентябре? Это ещё не всё! В октябре вы снова можете получить до 500 ₽ на одну карту.
Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей. Промокод на скидку 100 ₽ работает только в мобильном приложении.
Хотите вовремя узнавать о таких промокодах — подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокоды акции «Разомнитесь перед 11.11» на товары со страницы акции (ранее те же коды действовали на все товары). Акция позиционируется в качестве «разминки» перед глобальной распродажей 11.11.
Промокоды акции «Здесь будет выгодно» на товары со страницы акции (огромный каталог товаров с доставкой из России: от моющих средств до смартфонов).
Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей.
Хотите вовремя узнавать о таких промокодах — подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокод на смартфоны с экспресс-доставкой из России.
Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: Xiaomi Mi 11i • Xiaomi 11T Pro • Xiaomi 11T • Xiaomi 11 Lite 5G NE • Xiaomi Redmi Note 10S • POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • OnePlus 9R • OnePlus Nord 2.
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Промокод акции «Все хотят, а вы купите» на продукцию Apple (смартфоны, планшеты, ноутбуки, моноблоки и аксессуары); действует до 21 октября 09:59 (МСК).
Никто из близких не ждёт подарка с надкушенным яблоком на Новый год?
Промокоды акции «Утеплите детей к зиме» на детскую одежду; действуют до конца октября.
Промокоды на любые товары AliExpress для всех российских пользователей.
Хотите вовремя узнавать о таких промокодах — подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокоды на продукты и бытовую химию со страницы акции.
Промокоды на товары для животных со страницы акции.
Промокоды на бытовую технику (и только на неё!) с доставкой из России; действуют весь октябрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Связной • Ситилинк • Технопарк • Техпорт • Technomall • LG • Samsung • Whirpool • Xiaomi.
Промокоды на различные товары; действуют весь октябрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Кузьмич • 220 Вольт • Inst54 • RoomMag • Daris • Большой Домашний • DEKO • Сима-ленд • My Smart Home • Доляна • Дом 62 • Галамарт.
Ещё одни промокоды на различные товары; действуют весь октябрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Сантех Успех • Mobuta • TigerMall • Russian Emperor • MH Selection • Kalina Mol.
Промокоды на брендовую одежду, обувь и аксессуары; действуют до 10 октября.
Магазины, в которых действуют промокоды: PUMA • Kari • Zolla • ТВОЕ • Hugo Boss • КАНТ • U.S. Polo • SimaFashion.
Промокоды на детскую одежду и обувь; действуют весь октябрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Bossa Nova • BonKids • KERRY • ACOOLA • TAPIBOO • Crockid.
Промокоды на автотовары; действуют до конца октября.
Магазины, в которых действуют промокоды: GT-77-AUTO • JCBFARA • MOBIL • AutoProfi • FORAUTO • Biker Store • Premium-Parts • Bigavto777 • 70mai-Russian • Инструментомания • Extego (автораздел) • Ситилинк (автораздел) • Даджет (автораздел).
Сезонная распродажа «Шопинг 24/7» пройдёт на AliExpress с 11 октября 10:00 по 14 октября 09:59 (МСК).
Купоны раздаются (не всем и не всегда!) на странице распродажи, при старте мобильного приложения AliExpress, а также в профиле пользователя в мобильном приложении. Если купона нет, пробуйте зайти позже.
Промокоды на все товары AliExpress для жителей России и стран СНГ.
Возможно, на этой распродаже AliExpress снова будет «вбрасывать» промокоды на большой процент скидки, но с малым числом активаций. Чтоб не пропустить их, подпишитесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
Промокоды на товары избранных российских магазинов AliExpress.
Магазины, в которых действуют промокоды: P&G • Crocs • ЗооОптТорг • Гармония цен • Pommax • SemeShop • Bossa Nova • Медпокупки • Улыбка радуги • Shtu4ki • PRODVDOM • UFEELGOOD • KDV • Synergetic • Gold-Standart • SPLAT • Tabera Coffee • Любимчик • Ветаптека • YokoSun • ТВОЕ.
Промокоды на все товары AliExpress для жителей Украины и стран Европы.
Промокоды акции «Низкая цена до -70%» на товары со страницы акции.
Промокоды акции «Эти скидки согреют» на осеннюю и зимнюю одежду популярных брендов: Zarina, ТВОЕ, BAON, Zolla, Tom Tailor и других; действуют до 9 октября 09:59 (МСК).
Промокоды на смартфоны и прочую продукцию брендов OnePlus и UGREEN со страницы акции, в том числе с экспресс-доставкой из России (без пошлины); действуют до 9 октября 09:59 (МСК).
Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на смартфоны.
Промокоды акции «Клуб мам» на товары для мам и малышей; действуют до 8 октября 09:59 (МСК).
Промокоды на смартфоны с экспресс-доставкой из России.
Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: Xiaomi 11T Pro • Xiaomi 11T • Xiaomi 11 Lite 5G NE • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • POCO F3 • POCO X3 Pro • OnePlus 8 • OnePlus 9R • OnePlus Nord 2 • Realme GT Master.
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Промокоды акции «Объявляем свободу творчества» на товары со страницы акции (наборы и принадлежности для творчества).
Распродажа «Охота на тренды» стартует 27 сентября в 10:00 и завершается 1 октября в 10:00 (МСК). Распродажные цены в нашем сервисе поиска лучших цен на смартфоны уже загружены.
Купоны распродажи «Охота на тренды» появляются на некоторых (предположительно, малоактивных) аккаунтах на странице распродажи, главной странице AliExpress и случайных страницах товаров.
Промокоды распродажи «Охота на тренды» для жителей России и стран СНГ.
Промокоды распродажи «Trend Spotting» для жителей Украины и стран Европы.
Промокоды на скидку до 20% при покупке любых товаров на AliExpress. Работают и на старых аккаунтах.
Хотите вовремя узнавать о таких промокодах — подписывайтесь на наш телеграм-канал @ali_coupon_codes.
23 сентября в 10:00 (МСК) стартует двухдневная распродажа смартфонов-новинок Xiaomi по ценам для «первых ласточек». Скидка достигается одновременным применением купона продавца и промокода.
В эти же дни пройдёт распродажа глобальной версии планшета Xiaomi Pad 5.
Промокоды акции «Дом, милый дом» на товары со страницы акции (товары для дома); действуют до 21 сентября 09:59 (МСК).
Промокоды на избранные товары с экспресс-доставкой из России; действуют до конца сентября.
Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • POCO M3 • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Redmi Note 10S • Xiaomi Redmi 9 • Xiaomi Redmi Note 8 (2021) • Realme GT Master.
Хотите купить смартфон на AliExpress с самой большой скидкой? Используйте наш сервис лучших цен на смартфоны.
Небольшой лайфхак. Если для товара, помимо экспресс-доставки из России, доступна доставка из Китая, промокод применится и при выборе последней. Это дольше, но, как правило, дешевле.
Промокоды на все товары популярных российских зоомагазинов на AliExpress.
Магазины, в которых действуют промокоды: ЗооОптТорг • Зоостандарт • Кошка с собакой • FoodForPets • Любимчик.
Промокод акции «Успей купить бытовую технику за 1 рубль» на товары со страницы акции; действует до 20 сентября 09:59 (МСК).
Каждый день доступно только 5 (пять!) активаций промокода на всех покупателей. Правила акции — здесь.
Промокод акции «Не игрушки, а шедевры» на товары со страницы акции (детские игрушки); действует до 17 сентября 09:59 (МСК).
Промокоды акции «Мёрзнуть — не модно» на товары со страницы акции (верхняя одежда и обувь); действуют до 17 сентября 09:59 (МСК).
Промокод на скидку при покупке любых товаров на AliExpress.
Промокоды на смартфоны с экспресс-доставкой из России.
Примеры товаров, на которые действуют эти промокоды: POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • POCO M3 • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Redmi 9T • Xiaomi Redmi Note 10S • Realme GT Master • Realme GT.
Промокод акции «Выгодная цена — это сюда!» на товары со страницы акции.
Купон для тех, кто давно не совершал покупок на AliExpress. Если при получении купона «что-то пошло не так», значит ваш аккаунт не отвечает критериям участия в акции.
Промокоды на бытовую технику известных брендов.
Разделы, в которых действуют промокоды: Обогреватели (зима близко!) • Встраиваемая кухонная техника • Посудомоечные машины.
Промокоды на технику и товары для дома на Tmall; действуют до 27 сентября.
Разделы Tmall, в которых действуют промокоды: Всё для дома • Техника • Подборка товаров.
Промокоды на все товары популярных российских зоомагазинов на AliExpress; действуют весь сентябрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: ЗооОптТорг • Зоостандарт • Кошка с собакой • FoodForPets • Любимчик.
Промокоды на избранные товары популярных российских магазинов на AliExpress; действуют весь сентябрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Кузьмич • 220 Вольт • Inst54 • TechShop • DARIS • Большой Домашний • DEKO • My Smart Home • ТехноСклад • Доляна • Дом 62 • Галамарт.
Ещё одни промокоды на избранные товары российских магазинов на AliExpress; действуют весь сентябрь.
Магазины, в которых действуют промокоды: Santeh-Success • Mobuta • TigerMall • Russian Emperor • MH Selection • Kalina Mol.
Промокоды на избранные товары магазина Ситилинк на AliExpress.
Распродажа «Осень — это скидки» на AliExpress проходит с 6 по 10 сентября 2021 года.
Купон на главной странице распродажи. Не для всех аккаунтов.
Купоны игры «Puzzle Game». Выполняйте задания и забирайте купоны (меньший — просто за старт игры, больший — за выполнение всех пяти заданий). Для выполнения вашего пятого задания «друг» после принятия приглашения должен выполнить три любых своих задания. Полные правила — здесь.
Промокоды на скидку при покупке любых товаров на AliExpress.
Промокоды на избранные товары со страницы акции.
Промокоды распродажи «Super Brands Deals» на все товары (проходит в те же даты, что и распродажа «Осень — это скидки») для жителей стран, не входящих в СНГ, кроме Кореи, Испании, Франции и Бразилии.
Промокоды на продукцию Xiaomi (товары со страницы акции) для жителей стран СНГ, кроме России и Украины.
Промокоды на скидку при покупке любых товаров на AliExpress.
300 баллов новой программы лояльности можно получить за первую установку российского мобильного приложения AliExpress, предварительно посетив страницу акции не позднее 9 сентября. Полные правила — здесь.
Баллами новой программы лояльности AliExpress можно оплатить до половины стоимости покупки (в зависимости от уровня аккаунта). Программа лояльности работает только в российском мобильном приложении (в глобальном — не работает).
Промокоды на смартфоны POCO F3, POCO X3 Pro, POCO M3 Pro и POCO M3 с экспресс-доставкой по России без таможенной пошлины.
Промокоды на смартфоны Xiaomi Mi 11i, POCO F3 и POCO X3 Pro с экспресс-доставкой по России без таможенной пошлины.
Промокоды на избранные товары с экспресс-доставкой по России без таможенной пошлины.
Например, можно купить эти смартфоны: OnePlus Nord 2 • OnePlus Nord CE • OnePlus 8T • OnePlus 8 • POCO F3 • POCO X3 Pro • POCO M3 Pro • Xiaomi Mi 11 • Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Mi 11 Lite • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Redmi Note 10S • Xiaomi Redmi Note 8 2021 • Xiaomi Redmi 9T • Xiaomi Redmi 9.
Промокоды на товары для школы и офиса (тетради, дневники, ручки, карандаши, пеналы и прочее) с быстрой доставкой по России со страницы акции; действуют до 1 сентября 10:00 (МСК).
Распродажа «Неделя подарков» проходит в два этапа: 18–23 августа — разогрев, 23–28 августа — финал.
Купон на главной странице распродажи (доступен не всем).
Купоны игры «Puzzle Game». Выполняйте задания и забирайте купоны (меньший — просто за старт игры, больший — за выполнение всех пяти заданий).
Купон игры «Order Game» за три покупки в период распродажи и выбор бренда и категории. Купон дадут уже после распродажи, в сентябре.
Купоны, монеты и товары за 1 ₽ можно выиграть в игре «Печенье с предсказаниями».
Обмен монет (работает только в мобильном приложении). Не успели обменять — приходите в начале следующего часа.
Для участия в очередной акции Visa необходимо перейти по ссылке и совершить покупку с оплатой картой Visa любого банка после 20:00 (МСК) следующего дня. Скидка будет рассчитана автоматически. Акция проводится с 23 по 27 августа. Правила акции — здесь.
Промокоды на весь AliExpress для тех, кто полгода провёл без покупок. Только для мобильного приложения!
Промокоды на все товары AliExpress.
Промокоды на все товары AliExpress для жителей Беларуси, Армении, Казахстана и Молдовы (для каждой страны свой).
Промокоды на все товары AliExpress для жителей Украины и европейских стран.
Распродажа «Новый сезон — новые свершения» закончилась, но часть промокодов всё ещё действует.
Распродажа «Новый сезон — новые свершения» проходит с 10 августа 10:00 по 13 августа 09:59 (МСК).
Купон на все товары AliExpress и Tmall.
Промокоды на все товары AliExpress и Tmall.
Промокоды на все товары AliExpress для жителей Украины и европейских стран.
Промокоды на одежду и обувь известных брендов: Puma, Crocs, ТВОЕ, Zolla, Baon и других; действуют на товары со страницы акции.
Промокоды на хиты продаж; действуют на товары со страницы акции.
Для участия в акции необходимо перейти по ссылке и совершить покупку с оплатой картой Visa любого банка после 20:00 (МСК) следующего дня. Скидка будет рассчитана автоматически. Акция завершится 6 августа в 10:00 (МСК). Правила акции — здесь.
Купон на скидку при покупке любых товаров на AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ; действует 10 дней с момента получения.
Промокоды на скидку при покупке любых товаров на AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ.
Промокод на товары до 399 ₽ со страницы акции.
Промокоды распродажи «Ого-ого скорости!» на товары российских магазинов; действуют до 30 июля 09:59 (МСК).
Промокоды на хиты продаж; действуют до 30 июля 09:59 (МСК).
Промокоды действуют на избранные товары магазина «Ситилинк» до 5 августа. Если хотели купить игровой ноутбук, мощную видеокарту, 4K-телевизор, электросамокат или что-то ещё электронное, самое время это сделать.
Промокод на скидку при покупке любых товаров на AliExpress; действует с 17 июля 10:00 по 31 июля 09:59 (МСК).
Промокоды акции «Супермаркет у вас в смартфоне» на товары со страницы акции (продукты, зоотовары и бытовая химия).
Промокод на скидку при покупке любых товаров в магазине Tmall на AliExpress.
Промокоды на избранные товары в магазинах Ситилинк, TechPort, Большой домашний, Prosto Store, Daris и Доляна; действуют до 1 августа 09:59 (МСК).
Распродажа «Все оттенки шопинга» для России и стран СНГ продлится до 16 июля 09:59 (МСК). Для всех остальных стран в это время пройдёт распродажа «Super Brands Week» с собственной пачкой промокодов.
Купон на главной странице распродажи. Появляется не всегда и не у всех. Проверяйте время от времени.
Купоны игры «Puzzle Game» за выполнение заданий. Малый купон достаётся всем, а большой — выполнившим все пять заданий.
Купон игры «Order Game» на покупки в августе за покупки в июле. Купон за три заказа товаров со страницы акции (на самом деле, не только) и выбор категории и бренда будет зачислен по завершении июльской распродажи.
Промокоды на любые товары AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ; действуют с 12 июля 10:00 по 16 июля 09:59 (МСК).
Промокоды на любые товары AliExpress и Tmall для жителей России и стран СНГ; действуют с 9 июля 10:00 по 31 июля 09:59 (МСК).
Промокоды распродажи «Super Brands Week» для жителей Украины и многих других стран, исключая Россию и страны СНГ, Испанию, Францию и Бразилию; действуют с 12 июля 10:00 по 16 июля 09:59 (МСК).
Промокоды мини-распродажи «Тренды лета» на товары со страницы распродажи; действуют до 16 июля 09:59 (МСК). В фокусе акции: купальники, солнцезащитные очки, аксессуары и платья известных брендов.
Купон на товары с доставкой Plus для избранных пользователей (критерий избранности неизвестен); действует неделю с момента получения. Купоны раздаются до 15 июля 23:59 (МСК).
Промокод на зоотовары (корма для кошек и собак, лотки, переноски и прочее) со страницы акции. Скидка 33% на корма бывает нечасто (почти никогда).
Промокоды на зоотовары со страницы акции; действуют до 5 июля 09:59 (МСК).
Промокоды акции «Остатки сладки» (продолжение летней распродажи); действуют на все товары AliExpress и Tmall до окончания числа активаций.
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Новичкам AliExpress создаёт особые условия. Промокоды для пользователей, которые ещё ни разу ничего не покупали на этой площадке, позволяют получить очень большой процент скидки.
Промокоды для новых пользователей, размещающих свой первый заказ (любой товар) на AliExpress или Tmall.
Эти промокоды применяются только в мобильном приложении AliExpress.
Промокод AliExpress — кодовое слово, ввод которого на этапе оформления заказа позволяет получить фиксированную скидку. Промокоды являются альтернативной формой купонов AliExpress.
Промокоды отличаются от купонов, в первую очередь, тем, что не отображаются в личном кабинете и вообще «не существуют» для пользовательского аккаунта вплоть до момента их применения. Промокоды AliExpress иногда публикуются на самой торговой площадке, но чаще их можно обнаружить на сторонних ресурсах (например, на этой странице). Как правило, массовое появление новых промокодов происходит перед очередной распродажей.
Как и купоны, промокоды AliExpress характеризуются номиналом (размером скидки) и минимальной суммой заказа, при достижении которой они могут быть применены. Обычно промокоды имеют ограниченный срок действия и количество активаций, а также могут быть использованы покупателями из определённого региона.
Промокоды и купоны AliExpress — вещи взаимоисключающие; получить скидку можно либо по промокоду, либо по купону. Когда промокоды только появились на AliExpress, существовали уязвимости на сайте и в iOS-приложении, позволяющие путём несложных махинаций применить оба скидочных инструмента. В настоящее время эти уязвимости устранены.
Для применения промокода на сайте AliExpress необходимо указать промокод в одноимённом поле и нажать кнопку «Применить». Если промокод активен, а также удовлетворены все условия его применения к заказу, сумма заказа уменьшится на номинал промокода.
В мобильном приложении AliExpress для применения промокода необходимо нажать на строку «Введите код» и указать промокод в появившемся окне.
Если с промокодом что-то не так (истекли срок действия или число активаций, регион пользователя отличается от региона промокода и т.п.), сообщение об ошибке может легко ввести в заблуждение пользователя, не знакомого с особенностями китайского сайтостроения. Например, ошибка с сообщением «О нет! Интернет-соединение прервалось» в данном случае не имеет никакого отношения к стабильности подключения к сети, просто промокод уже «протух» и стоит поискать что-то посвежее.
Впрочем, в большинстве случаев текст ошибки всё же несёт смысловую нагрузку. Например, сообщение «Сумма заказа (без учёта стоимости доставки) меньше минимальной суммы, указанной в промокоде» («The order amount (excluding shipping fee) is under the minimum spend of this promo code») означает, что не выполнено условие минимальной суммы заказа для промокода: он предназначен для покупки вещей подороже.
Сообщение «Все доступные коды уже были использованы» («This promo code is a limited offer and is no longer available») говорит о том, что для данного промокода исчерпано количество активаций. Кстати, иногда (довольно редко) промокоды «перезаряжают», и они снова становятся доступны.
Также в 2021 году промокоды распродаж стали применяться не у всех пользователей. Если вы получили сообщение «Вы не можете использовать этот промокод» («This promo code can only be used by specific buyers»), это означает, что вы не вошли в число счастливчиков. Попробуйте оформить заказ с этим промокодом с аккаунта жены/мужа, тёщи/свекрови, соседа или кого-то ещё.
Наконец, сообщение «Если вы ещё не размещали заказов на AliExpress, этот промокод для вас!» означает, что вы пытаетесь применить промокод для новых пользователей, не будучи новым пользователем.
Код приглашения Алиэкспресс — уникальная последовательность, состоящая из восьми символов, предназначенная для приглашения друзей на платформу AliExpress и не являющаяся промокодом.
Каждый пользователь AliExpress, совершивший хотя бы одну покупку, может создать свой уникальный код приглашения в мобильном приложении. Каждый пользователь, ещё не вводивший код приглашения, может указать любой из действующих и получить скидочные купоны (их набор постоянно меняется). «Владелец» кода также получит скидочные купоны (правда, на меньшую сумму скидки), если приглашённый совершит покупку.
Для получения купонов на сумму
Всё просто: промокоды AliExpress позволяют получить скидку при покупке товара на площадках AliExpress и Tmall.
На этой страницы регулярно публикуются активные промокоды AliExpress. Мы получаем их из нескольких источников и обязательно проверяем перед размещением на сайте.
Промокод AliExpress применяется на этапе оформления и оплаты заказа, как это описано выше.
К сожалению, промокоды (не только самой площадки, но и продавцов) не могут быть использованы одновременно с купонами AliExpress для получения скидки. Ввод промокода сбрасывает применённый купон, а применение купона отменяет действие промокода.